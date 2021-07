(AGENPARL) – ven 16 luglio 2021 Camera dei Deputati

16 luglio 2021

Efficienza processo penale, audizione Cafiero De Raho

Martedì 20 luglio, alle ore 10, la Commissione Giustizia della Camera, nell’ambito dell’esame del disegno di legge in materia di efficienza del processo penale e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari pendenti presso le corti d’appello, svolge, in videoconferenza, l’audizione di Federico Cafiero De Raho, procuratore nazionale antimafia.

