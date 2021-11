(AGENPARL) – mer 03 novembre 2021 Camera dei Deputati

Ufficio stampa Comunicato

3 novembre 2021

Efficacia degli interventi di politica attiva del lavoro,

audizione di associazioni di categoria – Giovedì dalle 14,10 diretta webtvGiovedì 4 novembre, la Commissione Lavoro della Camera, nell’ambito della discussione della risoluzione 7-00635 Viscomi, concernente la verifica dell’efficacia degli interventi di politica attiva del lavoro e la definizione degli obiettivi generali in materia per le amministrazioni, svolge le seguenti audizioni:Ore 14.10rappresentanti di Federmanager e Manageritalia;

Ore 14.40rappresentanti di Confcommercio – Imprese per l’Italia.

L’appuntamento viene trasmesso in diretta webtv.

Com4568.doc

