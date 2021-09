(AGENPARL) – sab 18 settembre 2021 Ho ricevuto, ieri, a Palazzo Mosti, una delegazione di sette tour operator internazionali, giunti a Benevento da Germania, Russia, Spagna, Francia, Danimarca e Svizzera, in occasione dell’Educational Tour “Discovery Italy”, organizzato, in collaborazione con la Regione Campania, con la finalità di far conoscere i luoghi con vocazione turistica e le eccellenze enogastronomiche delle aree interne della Campania. È stata una importante occasione di incontro e confronto per presentar loro la nostra città, che è ricca ed intrisa di arte, bellezze monumentali, storia e cultura.

