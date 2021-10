(AGENPARL) – Roma, 31 ottobre 2021 – António Guterres ha detto che c’è ancora speranza per la conferenza di Glasgow.

Il vertice del G20 di Roma non è stato all’altezza delle aspettative in termini di lotta ai cambiamenti climatici, ma la speranza non è del tutto persa. Lo ha annunciato domenica il segretario generale dell’Onu António Guterres.

“Mentre accolgo con favore la conferma dell’impegno del G20 a trovare soluzioni globali, lascio Roma con aspettative irrealistiche ma, almeno, alla fine non sono morte -. Ha scritto su Twitter -. Ora avanti COP26 (la 26a Conferenza delle Parti alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici – nota TASS) di Glasgow al fine di realizzare l’obiettivo di impedire l’aumento delle temperature di 1,5 gradi Celsius e di mantenere le promesse nel campo della finanza e dell’adattamento del pianeta e delle persone. “

“Lo sviluppo economico odierno si basa su disuguaglianze profonde e crescenti, che lasciano indietro miliardi di persone. Lo sviluppo inclusivo e sostenibile è vitale per superare le emergenze planetarie del clima, della biodiversità e dell’inquinamento e garantire società stabili per il futuro.#G20“, scrive su Twitter Guterres.

“Rappresentando l’80% delle emissioni,#G20 i paesi hanno una responsabilità particolare nel mantenere vivo l’obiettivo del riscaldamento globale di 1,5 gradi.#COP26 può essere un punto di svolta verso un mondo più sicuro e più verde per i nostri figli e nipoti. Non è troppo tardi, ma dobbiamo agire ora, prosegue GUtteres su Twitter.

In precedenza, lo sherpa della Federazione Russa al G20 Svetlana Lukash ha riferito che la dichiarazione finale del vertice G20 di Roma conterrà una serie di questioni nel campo del bilancio energetico globale. Ha richiamato l’attenzione sul fatto che uno degli scogli è lo sviluppo della produzione di elettricità a carbone. In particolare, i paesi sviluppati insistono sulla cessazione immediata dell’uso del carbone come fonte energetica, ma in molti paesi il carbone costituisce una quota significativa del bilancio energetico.

While I welcome the #G20's recommitment to global solutions, I leave Rome with my hopes unfulfilled — but at least they are not buried. Onwards to #COP26 in Glasgow to keep the goal of 1.5 degrees alive and to implement promises on finance and adaptation for people & planet. pic.twitter.com/c1nhIDbA8m — António Guterres (@antonioguterres) October 31, 2021

Today’s economic development is based on deep and growing inequalities, leaving billions of people behind.

Inclusive, sustainable development is vital to overcome the planetary emergencies of climate, biodiversity and pollution, and secure stable societies for the future. #G20 — António Guterres (@antonioguterres) October 31, 2021

Representing 80% of emissions, #G20 countries have a particular responsibility to keep the 1.5 degree global warming goal alive. #COP26 can be a turning point towards a safer, greener world for our children and grandchildren.

It's not too late, but we must act now. — António Guterres (@antonioguterres) October 31, 2021

I paesi di tutto il mondo hanno iniziato domenica colloqui sul clima di due settimane per portare avanti azioni per evitare i peggiori impatti del riscaldamento globale, essendo entrati in quello che viene definito un “decennio decisivo” nella lotta contro la crisi climatica.

Uno degli obiettivi principali della 26a conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, o COP26, a Glasgow, sarà quello di mantenere a portata di mano l’obiettivo di limitare il riscaldamento globale a 1,5 C dai livelli preindustriali, che secondo gli scienziati sarà possibile solo attraverso ” più rigorosi” sforzi per ridurre immediatamente le emissioni di gas serra.

I leader mondiali, incluso il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, dovrebbero rilasciare dichiarazioni durante la sessione del vertice di due giorni a partire da lunedì.

Mentre la Cina è il più grande emettitore di anidride carbonica al mondo, il presidente cinese Xi Jinping, che non ha lasciato il suo paese durante la pandemia di coronavirus, non dovrebbe partecipare di persona al vertice, gettando acqua fredda sulle mosse per dare slancio ai colloqui sul clima.

La COP26 sta attirando l’attenzione come l’evento più significativo dalla COP21 del 2015, che ha portato alla creazione del punto di riferimento dell’accordo sul clima di Parigi che mira a limitare l’aumento della temperatura ben al di sotto dei 2 C, e preferibilmente a 1,5 C, rispetto ai livelli preindustriali .

Il mondo non è ancora vicino a questo obiettivo, con un rapporto delle Nazioni Unite pubblicato lunedì scorso che mostra che gli attuali impegni nell’ambito dell’accordo di Parigi per ridurre le emissioni potrebbero lasciare il mondo sulla buona strada per un aumento della temperatura di circa 2,7 °C entro la fine del secolo.

Si stima che l’impatto del cambiamento climatico sia molto meno grave se l’aumento è limitato a 1,5 C rispetto a 2 C o più. Ad esempio, secondo gli scienziati delle Nazioni Unite, potrebbe comportare che circa 420 milioni di persone in meno siano frequentemente esposte a ondate di calore estreme.

Per evitare di superare la soglia di 1,5 C, hanno anche chiesto di ridurre le emissioni di CO2 di circa il 45% rispetto ai livelli del 2010 entro il 2030 e di raggiungere lo zero netto intorno al 2050.

Secondo l’accordo di Parigi, i paesi dovrebbero aggiornare i loro impegni di riduzione delle emissioni, noti come “contributi determinati a livello nazionale”, ogni cinque anni, che devono riflettere la loro più alta ambizione possibile in quel momento.

La COP26, posticipata di un anno a causa della pandemia, è la prima revisione quinquennale dei piani. È anche il primo incontro da quando gli Stati Uniti – il secondo più grande emettitore di CO2 al mondo – si sono uniti all’accordo di Parigi sotto Biden all’inizio di quest’anno in un’importante inversione di politica rispetto al suo predecessore Donald Trump.

Con molti paesi, tra cui Stati Uniti e Giappone, e anche l’Unione Europea, che puntano già a raggiungere l’azzeramento delle emissioni entro il 2050, l’attenzione si è spostata su obiettivi ambiziosi per il 2030.

Biden, che ha cercato di rilanciare la leadership degli Stati Uniti sulle questioni relative ai cambiamenti climatici, ha annunciato ad aprile l’obiettivo di dimezzare le emissioni dai livelli del 2005 nel 2030, rendendo l’impegno degli Stati Uniti circa due volte più ambizioso di quanto promesso in precedenza.

Xi, nel suo discorso all’Assemblea generale delle Nazioni Unite nel settembre dello scorso anno, ha promesso che la Cina avrebbe portato le emissioni totali di CO2 a un picco prima del 2030 e mirava a diventare carbon neutral entro il 2060.

Anche il Giappone, il quinto più grande produttore di CO2, ha aumentato il suo obiettivo di riduzione delle emissioni al 46% dai livelli dell’anno fiscale 2013 entro l’anno fiscale 2030. Ma i critici affermano che il paese povero di risorse non sta facendo abbastanza sforzi per ridurre la dipendenza dall’energia a carbone.

Altri importanti argomenti di discussione durante la COP26 riguarderanno la promessa fatta dai paesi sviluppati di mobilitare almeno 100 miliardi di dollari all’anno in finanziamenti per il clima entro il 2020 e di definire regole su come i paesi possono ridurre le emissioni utilizzando i mercati internazionali del carbonio nell’ambito dell’accordo di Parigi.