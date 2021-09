(AGENPARL) – Roma, 16 settembre 2021 – Editoriale del quotidiano del Governo comunista cinese dal titolo «AUKUS porterà la “febbre sottomarina nucleare” in tutto il mondo».

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, il primo ministro britannico Boris Johnson e il primo ministro australiano Scott Morrison hanno quasi annunciato contemporaneamente mercoledì che i tre paesi formeranno un partenariato di sicurezza trilaterale rafforzato chiamato “AUKUS”. Questo è stato considerato uno sforzo degli Stati Uniti per costruire una nuova alleanza contro la Cina. Il patto sosterrà l’Australia nell’acquisizione di sottomarini a propulsione nucleare e consentirà il pattugliamento di sottomarini a propulsione nucleare nella regione indo-pacifica.

La Casa Bianca ha insinuato che la partnership è il primo passo che gli alleati europei degli Stati Uniti stanno compiendo per concentrarsi sulla cooperazione nella regione indo-pacifica.

Gli Stati Uniti stanno polarizzando istericamente il loro sistema di alleanze. Usare una forza esterna per spingere le “potenze intermedie” come l’Australia al livello di difesa di possedere sottomarini a propulsione nucleare è una forte vetrina per le potenze intermedie di tutto il mondo. Sebbene Washington affermi che i sottomarini a propulsione nucleare australiani non porteranno armi nucleari, tali restrizioni non sono affidabili. Fin dall’inizio, i sottomarini a propulsione nucleare sono progettati per essere strumenti strategici di attacco.

Se gli Stati Uniti e il Regno Unito aiuteranno l’Australia ad acquisire la capacità di crociera dei sottomarini nucleari, ciò legalizzerà effettivamente l’acquisizione di sottomarini nucleari da parte di tutti i paesi. Ciò significa anche la legalizzazione dell’esportazione internazionale della relativa tecnologia. Mentre Washington fomenta una grande competizione di potere, più regioni saranno coinvolte in crescenti tensioni. Possedere sottomarini a propulsione nucleare diventerà una tentazione universale. Il mondo deve prepararsi per l’arrivo di una “febbre sottomarina nucleare”.

Washington sta perdendo la testa cercando di radunare i suoi alleati contro la Cina, creando antagonismo e distruzione al di fuori del suo controllo. È stato immerso nell’attaccare la Cina senza valutare seriamente la possibilità di un ritorno di fiamma. La guerra in Afghanistan, che attraversa uno dei periodi più stabili al mondo nel suo insieme, ha messo in imbarazzo gli Stati Uniti. Se il mondo diventa davvero caotico, ci saranno molte altre battute d’arresto per gli Stati Uniti che cadranno ulteriormente.

Non c’era rancore tra Cina e Australia. A causa della distanza geografica, non ci sono nemmeno conflitti geopolitici tra i due paesi. Tuttavia, perseguendo una politica unilaterale che inclina verso gli Stati Uniti nel gioco strategico Cina-USA, l’Australia si è trasformata in un avversario della Cina. Ora sta intensificando il suo confronto con la Cina conducendo pattuglie di sottomarini a propulsione nucleare che sono chiaramente mirate alla Cina.

Tuttavia, non importa come l’Australia si armi, è ancora un cane da corsa degli Stati Uniti. Consigliamo a Canberra di non pensare di avere la capacità di intimidire la Cina se acquisisce sottomarini a propulsione nucleare e missili offensivi. Se l’Australia osa provocare la Cina in modo più sfacciato a causa di ciò, o addirittura trovare un difetto militarmente, la Cina la punirà sicuramente senza pietà.

Poiché l’Australia partecipa all’assedio strategico della Cina guidato dagli Stati Uniti, dovrebbe rimanere consapevole di sé e assumere una posizione all’altezza della sua forza. Se agisce con spavalderia per mostrare la sua fedeltà agli Stati Uniti e assume la posizione più importante nella strategia anti-cinese degli Stati Uniti, soprattutto essendo militarmente assertiva, allora Canberra diventerà molto probabilmente un obiettivo delle contromisure di Pechino in modo da inviare un avvertimento per gli altri. Pertanto, è molto probabile che le truppe australiane siano anche il primo gruppo di soldati occidentali a sprecare la propria vita nel Mar Cinese Meridionale.

Recentemente, alcuni a Canberra hanno proposto un sistema di difesa missilistico australiano. Crediamo che questo sia necessario. Perché Canberra ha lo scopo di inviare truppe nello Stretto di Taiwan se scoppia una guerra. Il segretario australiano del Dipartimento degli affari interni Mike Pezzullo ad aprile ha avvertito che “tamburi di guerra” stavano battendo in un messaggio al suo staff. Ha detto che l’Australia deve essere preparata “a mandare via, ancora una volta, i nostri guerrieri a combattere”, secondo ABC News. Una volta che l’esercito australiano combatterà l’Esercito di Liberazione Popolare nello Stretto di Taiwan o nel Mar Cinese Meridionale, gli obiettivi militari in Australia diventeranno inevitabilmente obiettivi di missili cinesi. Dal momento che l’Australia è diventata una punta di diamante anti-cinese, il Paese dovrebbe prepararsi al peggio.

Gli Stati Uniti e i loro alleati stanno mettendo a soqquadro il mondo. Stanno persino toccando la linea di fondo della non proliferazione delle armi nucleari. Ecco una domanda interessante: chi è più capace di resistere al caos globale? Cina o loro?