(AGENPARL) – Roma, 16 novembre 2021 – «Il presidente Joseph R. Biden, Jr. ha incontrato virtualmente il 15 novembre il presidente Xi Jinping della Repubblica popolare cinese (RPC). I due leader hanno discusso la complessa natura delle relazioni tra i nostri due paesi e l’importanza di gestire la concorrenza in modo responsabile. Come nelle precedenti discussioni, i due leader hanno coperto aree in cui i nostri interessi si allineano e aree in cui i nostri interessi, valori e prospettive divergono. Il presidente Biden ha accolto con favore l’opportunità di parlare in modo franco e diretto al presidente Xi delle nostre intenzioni e priorità su una serie di questioni», secondo un comunicato della Casa Bianca.

«Il presidente Biden ha sottolineato che gli Stati Uniti continueranno a difendere i loro interessi e valori e, insieme ai nostri alleati e partner, a garantire che le regole della strada per il 21° secolo promuovano un sistema internazionale che sia libero, aperto ed equo. Ha sottolineato la priorità che pone sugli investimenti di vasta portata in patria, mentre ci allineiamo con gli alleati e i partner all’estero per affrontare le sfide del nostro tempo», prosegue il comunicato della Casa Bianca.

«Il presidente Biden ha espresso preoccupazione per le pratiche della Repubblica Popolare Cinese nello Xinjiang, in Tibet e a Hong Kong, così come per i diritti umani in generale. È stato chiaro sulla necessità di proteggere i lavoratori e le industrie americane dalle pratiche commerciali ed economiche sleali della RPC. Ha anche discusso l’importanza di un Indo-Pacifico libero e aperto, e ha comunicato la continua determinazione degli Stati Uniti a sostenere i nostri impegni nella regione. Il presidente Biden ha ribadito l’importanza della libertà di navigazione e del sorvolo sicuro per la prosperità della regione. Su Taiwan, il presidente Biden ha sottolineato che gli Stati Uniti rimangono impegnati nella politica di “una sola Cina”, guidata dal Taiwan Relations Act, i tre comunicati congiunti e le sei assicurazioni, e che gli Stati Uniti si oppongono fermamente agli sforzi unilaterali per cambiare lo status quo o minare la pace e la stabilità attraverso lo stretto di Taiwan».

«Il presidente Biden ha anche sottolineato l’importanza di gestire i rischi strategici. Ha notato la necessità di guardrail di buon senso per garantire che la concorrenza non viri verso il conflitto e per mantenere aperte le linee di comunicazione. Ha sollevato specifiche sfide transnazionali in cui i nostri interessi si intersecano, come la sicurezza sanitaria. In particolare, i due leader hanno discusso la natura esistenziale della crisi climatica per il mondo e il ruolo importante che gli Stati Uniti e la RPC svolgono. Hanno anche discusso l’importanza di prendere misure per affrontare l’approvvigionamento energetico globale. I due leader hanno anche scambiato opinioni sulle principali sfide regionali, tra cui la DPRK, l’Afghanistan e l’Iran. Infine, hanno discusso i modi per le due parti di continuare le discussioni su una serie di aree, con il presidente Biden che ha sottolineato l’importanza di conversazioni sostanziali e concrete», conclude il comunicato.

L’incontro in videoconferenza tra il presidente degli Stati Uniti Joe Biden e il presidente cinese Xi Jinping è durato circa 3,5 ore, si è svolto in un clima rispettoso, ma senza mezzi termini. Lo ha annunciato martedì durante uno speciale briefing telefonico per i giornalisti da un alto rappresentante dell’amministrazione americana.

«Oggi c’è stata una lunga sessione di comunicazione, è stata più lunga del previsto, hanno parlato per circa 3,5 ore», ha detto. Secondo il funzionario americano, il formato della videoconferenza ha permesso ai leader dei due Paesi «di interagire tra loro in un modo che non potevano fare pienamente durante le telefonate».

«Direi che la conversazione è stata rispettosa e diretta, ed è stata aperta, il che in effetti si può dire delle loro precedenti conversazioni», ha sottolineato il presentatore del briefing.

«L’essenza dell’incontro stesso era in realtà che i leader dei due paesi hanno discusso i modi per regolare la rivalità tra Stati Uniti e Cina in modo responsabile e come stabilire meccanismi di protezione per questa competizione. E questo argomento è stato sollevato nella conversazione tutto il tempo stasera,» ha aggiunto.

Non ci sono state scoperte al vertice online tra gli Stati Uniti e la Repubblica popolare cinese, Washington non si aspetta che questi negoziati siano una sorta di punto di svolta, ha detto il funzionario americano. «Non ci aspettiamo che tali incontri rappresentino una sorta di punto di svolta, dato lo stato attuale delle relazioni tra Stati Uniti e Cina», ha affermato.

«Non ci aspettavamo scoperte e non sono seguite», ha concluso il funzionario, sottolineando che l’incontro online era finalizzato allo «sviluppo di una concorrenza responsabile» e al mantenimento di uno «stato di cose stabile» nel futuro delle relazioni bilaterali.

Come ha osservato il funzionario dell’amministrazione, questo implica che gli Stati Uniti «svolgano azioni competitive, mantenendo aperte vie di comunicazione». «Lavoreremo con i nostri alleati e partner e affronteremo la Cina ove necessario, pur mantenendo la capacità di lavorare insieme dove i nostri interessi si intersecano», ha affermato.

Ha anche detto che l’argomento delle prossime Olimpiadi di Pechino non è stato toccato al vertice online: «Per quanto riguarda le Olimpiadi, questo argomento non è stato toccato», ha detto il funzionario americano.

Biden e Xi Jinping hanno discusso della lotta contro la pandemia in un vertice online. «Per quanto riguarda il coronavirus, i leader dei due paesi hanno parlato sia del coronavirus che di questioni più ampie di sicurezza sanitaria. Il presidente ha sottolineato l’importanza di prevenire future pandemie e l’importante ruolo della trasparenza nell’affrontare i problemi sanitari globali», ha affermato. Biden ha anche sottolineato che «i paesi con grandi scorte di vaccini» dovrebbero donarli ad altri stati.

Inoltre, una portavoce dell’amministrazione americana ha affermato che le regole sui visti non erano all’ordine del giorno dell’incontro. «I leader dei due paesi non hanno discusso in alcun modo delle questioni relative ai visti», ha affermato l’ospite del briefing.

Ha anche affermato che Biden ha invitato la RPC a rispettare i termini dell’accordo commerciale con gli Stati Uniti. Secondo lei, il tema delle relazioni commerciali tra i due Paesi «non può essere descritto come dominante» all’incontro online dei due leader. «Ovviamente, questo è un argomento significativo per le nostre relazioni, l’adempimento da parte della Cina dei termini (dell’accordo commerciale) svolge un ruolo significativo per il presidente», ha affermato, osservando che era importante per Biden sollevare questo problema.

Un funzionario dell’amministrazione ha sottolineato che la parte americana «si asterrà dal caratterizzare la posizione» della leadership cinese. «Posso solo dire che <…> hanno una visione diversa di molti di questi problemi», ha concluso.

Biden ha ribadito che gli Stati Uniti stanno perseguendo una politica “una Cina”. «Hanno avuto un’ampia discussione su Taiwan», ha detto. «Hanno discusso molto su Taiwan. Certamente ce lo aspettavamo», ha detto. «Il presidente Biden ha chiarito che gli Stati Uniti sono impegnati nella politica dell'”unica Cina» e nei principi su cui si basa. E lui è stato molto chiaro sul fatto che gli Stati Uniti sono interessati al fatto che non ci siano passi unilaterali che cambino lo status quo tra l’isola e la terraferma e che la pace e la stabilità nello stretto di Taiwan siano mantenute».

«Ha parlato abbastanza francamente delle sue preoccupazioni per le azioni di Pechino, che, a suo avviso, sono contrarie alla pace e alla stabilità tra l’isola e la terraferma», ha aggiunto un funzionario dell’amministrazione Usa.

Come confermato in un briefing speciale, Biden ha detto a Xi Jinping che gli Stati Uniti non supportano l’indipendenza di Taiwan. Alla domanda se le notizie dei media pertinenti fossero corrette, il dipendente ha risposto: «Per quanto riguarda la questione dell’indipendenza di Taiwan, noterò solo che gli Stati Uniti lo hanno confermato più di una volta». «So che i funzionari della Casa Bianca lo hanno confermato pubblicamente all’inizio di quest’anno. Questo non è qualcosa che gli Stati Uniti supportano. Non penso che sia particolarmente nuovo. Era, ovviamente, parte della politica degli Stati Uniti», ha aggiunto.

Inoltre, gli Stati Uniti e la Repubblica popolare cinese hanno scambiato idee su come garantire un dialogo produttivo sull’Iran. «Sulla questione dell’Iran. Le due parti hanno scambiato opinioni sulle imminenti discussioni intorno al JCPOA (Piano d’azione globale congiunto per il programma nucleare iraniano – TASS), le loro aspettative, i metodi per garantire che questo sia un processo produttivo. Non andrò in ulteriori dettagli«, – ha detto un rappresentante del ramo esecutivo degli Stati Uniti.

Secondo lei, la discussione sui problemi iraniani è diventata «un’utile opportunità per sincronizzare gli orologi e coordinare in qualche modo» le azioni, «soprattutto alla vigilia della ripresa» dei negoziati multilaterali a Vienna sulla situazione intorno al JCPOA.

Il funzionario ha evitato una risposta diretta alla domanda se il leader americano stesse spingendo la sua controparte cinese affinché Pechino si rifiutasse di continuare ad acquistare petrolio iraniano, anche in vista delle sanzioni unilaterali statunitensi in questo settore. “Naturalmente, gli Stati Uniti stanno segnalando il loro impegno a continuare a far rispettare le proprie sanzioni”, ha affermato il presentatore del briefing, evitando di rivelare i dettagli della discussione.

Inoltre, ha rifiutato di chiarire se gli attuali colloqui del vertice USA-Cina abbiano preso in considerazione argomenti relativi allo sviluppo di armi ipersoniche da parte di Pechino. «A proposito di (armi) ipersoniche, non ho niente per te», ha detto un funzionario statunitense.

Il JCPOA è stato firmato con l’Iran nel 2015 per superare la crisi sul suo programma nucleare dai “cinque” permanenti del Consiglio di sicurezza dell’ONU e dalla Germania. Il precedente presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha preso la decisione nel 2018 di ritirarsi dal JCPOA. L’attuale capo dell’amministrazione americana, Joe Biden, ha più volte segnalato la sua disponibilità a riportare gli Stati Uniti a un accordo nucleare con Teheran. Il gruppo “cinque più uno” (Russia, Gran Bretagna, Germania, Cina, Stati Uniti e Francia) sta negoziando con l’Iran da aprile a Vienna per ripristinare il JCPOA nella sua forma originale. Ad oggi, ci sono stati sei turni di tali incontri.

Questo è il primo incontro ufficiale tra i due leader da quando Biden è entrato in carica nel gennaio 2021. In precedenza, si scambiavano messaggi e telefonate. L’ultima conversazione telefonica tra Biden e Xi Jinping è avvenuta il 10 settembre.

Titola il Global Times «Xi e Biden iniziano un incontro virtuale tra la retorica ammorbidente degli Stati Uniti sulla possibile rimozione dei dazi».

All’incontro virtuale di martedì mattina, a cui hanno partecipato anche alti funzionari economici di entrambe le parti, suggerisce che gli argomenti commerciali ed economici saranno probabilmente trattati durante il vertice.

Il vicepremier cinese Liu He, anche capo della parte cinese del dialogo economico globale tra Cina e Stati Uniti, è tra i partecipanti all’incontro, secondo una foto pubblicata dall’agenzia di stampa Xinhua prima dell’inizio dell’incontro. Da parte degli Stati Uniti, il segretario al Tesoro degli Stati Uniti Janet Yellen è tra i funzionari che partecipano alla riunione, secondo le immagini online.

L’incontro virtuale, considerato come un incrocio storico nella ridefinizione del futuro delle relazioni tra Cina e Stati Uniti, arriva tra la retorica ammorbidente di Washington sulla possibile rimozione delle tariffe punitive su alcuni beni cinesi e l’inflazione alle stelle negli Stati Uniti che ha fatto piangere i consumatori e le imprese.

Gli analisti hanno affermato che l’incontro tra i massimi leader delle due maggiori economie del mondo sottolinea l’entusiasmo di Biden di cercare di espandere i legami con Pechino per alleviare i problemi economici degli Stati Uniti, in particolare l’inflazione statunitense che ha fatto deragliare l’economia e ha messo a dura prova il sostegno pubblico dell’amministrazione.

Le due parti potrebbero discutere alcune questioni economiche e commerciali di reciproco interesse, come il coordinamento delle politiche macroeconomiche, hanno affermato gli analisti.

Gao Lingyun, un esperto dell’Accademia cinese delle scienze sociali di Pechino, ha dichiarato al Global Times che prezzi stabili nelle esportazioni cinesi potrebbero essere fondamentali per gli Stati Uniti per mantenere il tasso di inflazione a un certo livello. Gli analisti hanno affermato che questo potrebbe essere uno dei motivi principali per cui Washington ha inviato segnali positivi per creare una buona atmosfera per l’incontro.

«Se i colloqui avranno risultati positivi nelle aree economiche, le relazioni commerciali tra Cina e Stati Uniti potrebbero vedere meno conflitti e più ‘sana concorrenza’ in futuro», ha affermato Gao.

He Weiwen, ex alto funzionario commerciale e membro del Consiglio esecutivo della China Society for World Trade Organization Studies, ha dichiarato al Global Times che i colloqui tra i due leader potrebbero concentrarsi maggiormente su questioni strategiche. Ha anche esortato gli Stati Uniti a rimuovere le tariffe, che sono una violazione delle regole dell’OMC, e una mossa che è come «sollevare una roccia solo per farla cadere sui piedi degli Stati Uniti».

Alcuni incontri dipartimentali potrebbero essere tenuti in seguito per implementare alcuni problemi di follow-up in base al risultato dell’incontro, hanno previsto gli analisti.

«Le consultazioni sulle tariffe potrebbero essere organizzate più tardi dopo la riunione di alto livello», ha detto al Global Times Zhou Mi, vicedirettore dell’Istituto di studi americani e dell’Oceania dell’Accademia cinese del commercio internazionale e della cooperazione economica sotto il ministero del Commercio. .

Il giorno prima dell’incontro, Yellen ha detto alla CBS che la rimozione delle tariffe imposte dall’amministrazione Trump alle importazioni cinesi “farebbe qualche differenza” sull’inflazione e ha aggiunto che il rappresentante commerciale degli Stati Uniti Katherine Tai stava “rivisitando” l’accordo commerciale di fase uno con Pechino.

In una lettera indirizzata la scorsa settimana ai rappresentanti del commercio degli Stati Uniti Katherine Tai e al segretario al Tesoro Janet Yellen, due dozzine di associazioni imprenditoriali americane hanno esortato l’amministrazione Biden a rimuovere le tariffe e ad ampliare la portata delle esenzioni dai dazi all’importazione.

A ottobre si sono tenuti due round di colloqui commerciali tra alti funzionari cinesi e statunitensi, con Tai e Yellen che hanno parlato con Liu.

L’accordo commerciale di fase uno firmato tra Cina e Stati Uniti scadrà il 31 dicembre. In base all’accordo firmato a gennaio 2020, la Cina si è impegnata ad aumentare gli acquisti di prodotti statunitensi entro un lasso di tempo di due anni, mentre gli Stati Uniti si sono impegnati a ridurre gradualmente le tariffe sulle merci cinesi.

Il Global Times si sofferma molto sull’incontro e con un altro articolo dal titolo «il raro lungo incontro virtuale di Xi-Biden si conclude, inietta certezza nei legami bilaterali».

Un video pubblicato dalla China Central Television ha mostrato che Xi ha salutato Biden come un vecchio amico nelle osservazioni di apertura, dicendo che era molto felice di vedere il suo vecchio amico ed è fondamentale per la Cina e gli Stati Uniti lavorare insieme per affrontare le sfide comuni.

Sia la Cina che gli Stati Uniti sono in fasi critiche dello sviluppo e il “villaggio globale” dell’umanità deve affrontare molteplici sfide, ha affermato il presidente cinese.

Essendo le due maggiori economie del mondo e membri permanenti del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, Cina e Stati Uniti hanno bisogno di aumentare la comunicazione e la cooperazione, ciascuna di esse gestisce bene i propri affari interni e, allo stesso tempo, si assume la propria parte di responsabilità internazionali e lavora insieme per promuovere la nobile causa della pace e dello sviluppo nel mondo, ha detto Xi a Biden.

È necessaria una solida e stabile relazione tra Cina e Stati Uniti per far progredire il rispettivo sviluppo dei due paesi e per salvaguardare un ambiente internazionale pacifico e stabile, compresa la ricerca di risposte efficaci alle sfide globali come il cambiamento climatico e la pandemia di COVID-19, ha sottolineato Xi.

«La Cina e gli Stati Uniti dovrebbero rispettarsi a vicenda, coesistere in pace e perseguire una cooperazione vantaggiosa per tutti», ha affermato, esprimendo la propria disponibilità a lavorare con Biden per creare consenso e compiere passi attivi per far avanzare le relazioni Cina-USA in una direzione positiva .

Biden ha detto a Xi che non vedeva l’ora di avviare una “discussione schietta e schietta» come in passato e credeva che fosse responsabilità dei massimi leader dei due paesi garantire che “la competizione tra i nostri paesi non si trasformasse in conflitto.

Dobbiamo ricostruire il guardrail del consenso, essere chiari e onesti sulle nostre differenze e lavorare insieme su aree di reciproco interesse, in particolare su importanti questioni globali come il cambiamento climatico. La relazione tra i nostri due paesi ha un enorme impatto non solo sui nostri due paesi, ma sul mondo intero, ha affermato Biden.

L’atmosfera dell’incontro, in una certa misura, rifletteva un rapporto personale piuttosto buono tra i due leader, che è già stato sottolineato nelle precedenti telefonate, ha detto al Global Times Wu Xinbo, preside dell’Istituto di studi internazionali della Fudan University. martedì.

«È anche raro che i capi di stato abbiano una conversazione così lunga e una relazione così buona è vista come una condizione positiva per gestire i legami bilaterali», ha detto Wu.

Il vertice virtuale potrebbe rafforzare la fiducia politica tra i due paesi, che svolge un ruolo importante per lo sviluppo attuale e futuro delle relazioni bilaterali ed è favorevole al miglioramento dell’atmosfera delle relazioni bilaterali, ha proseguito.

Il rapporto Cina-USA è senza dubbio il rapporto più importante tra le maggiori potenze nelle relazioni internazionali di oggi. Secondo gli esperti cinesi, il vertice virtuale in corso sta inviando un segnale al mondo che Cina e Stati Uniti coopereranno in molte aree nonostante non siano riusciti a evitare una forte concorrenza.

«Il fatto che Cina e Stati Uniti stiano cercando di gestire la concorrenza è di per sé un segnale positivo per il mondo», ha affermato Wu.

Ding Xuexiang, membro dell’Ufficio Politico del Comitato Centrale del PCC e direttore dell’Ufficio Generale del Comitato Centrale del PCC, il Vice Premier cinese Liu He, Yang Jiechi, membro dell’Ufficio Politico del Comitato Centrale del PCC e direttore del L’Ufficio della Commissione Affari Esteri del Comitato Centrale del PCC, il Consigliere di Stato cinese e Ministro degli Esteri Wang Yi e il Vice Ministro degli Esteri Xie Feng sono tra i partecipanti all’incontro, come ha mostrato una foto di Xinhua.

Il segretario al Tesoro Janet Yellen, il segretario di Stato americano Antony Blinken, il consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti Jake Sullivan, il consigliere per l’Asia della Casa Bianca Kurt Campbell e Laura Rosenberger, una veterana della politica estera degli Stati Uniti, sono tra i funzionari statunitensi all’incontro, secondo i resoconti dei media.

Si prevede inoltre che la Cina esprima la sua posizione su questioni di interesse centrale come la questione di Taiwan, cercando la cooperazione su questioni importanti come la sicurezza con gli Stati Uniti, hanno affermato gli esperti, prevedendo che, indipendentemente dal raggiungimento del consenso, l’incontro stesso avrà grande significato per il mondo.

La prima metà dell’incontro virtuale si è conclusa alle 10:45, dopo due ore di scambio di opinioni su questioni di interesse comune.

I massimi leader si erano parlati due volte al telefono, a febbraio ea settembre.

L’incontro, durato raramente 3 ore e 14 minuti, si è concluso alle 12:24 di martedì a mezzogiorno, ora di Pechino, ovvero la mezzanotte a Washington.