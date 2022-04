(AGENPARL) – mar 12 aprile 2022 MINISTERO DELLA DIFESA

Ufficio Pubblica Informazione e Comunicazione

Comunicato Stampa n° 025 del 12/04/2022

EDITORIA MARINA MILITARE: IL NUOVO LIBRO

“LOTTA PER IL MARE DI MEZZO”

Segui le novità della #MarinaMilitare live su Twitter (@ItalianNavy #ProfessionistiDelMare

#UnMarediOpportunità #NoiSiamolaMarina) o sul sito della Marina Militare

(www.marina.difesa.it)

L’Ufficio Storico della Marina Militare apre una nuova collana editoriale nell’ambito storico scientifico

internazionale in collaborazione con il U.S. Naval Institute di Annapolis,.

L’opera è la traduzione in lingua italiana del volume “The Struggle for the Middle Sea – The Great Navies at

War in the Mediterranean Theater, 1940-1945” di Vincent P. O’Hara, affermato autore di fama

internazionale che ha riscosso un notevole successo con le sue realizzazioni editoriali storico-scientifiche.

Un’analisi concisa e, al contempo, esaustiva della guerra condotta sul mare che è stata una delle principali

variabili determinanti dell’esito finale del Secondo conflitto mondiale.

Il volume, per quanto incentrato nel teatro operativo del “Mare di mezzo”, amplia lo spettro dell’analisi

anche alle operazioni condotte nel Mar Rosso e lungo le coste occidentali dell’Africa Sahariana.

Particolarmente approfondita risulta la ricerca e l’analisi della cosiddetta “battaglia dei convogli”, dove si

analizzano gli scontri tra le forze dell’Asse e quelle britanniche.

L’opera testimonia attraverso l’approfondita ricerca e analisi dell’autore quanto la Regia Marina sia stata,

senza dubbio, degna avversaria nel Mediterraneo per la Royal Navy.

Nell’opera trova anche spazio una attenta descrizione delle conseguenze dell’armistizio tra l’Italia e gli

Alleati.

Disponibile sullo store editoria Marina Militare amazon.it/marinamilitare

VISUALIZZA FOTO E VIDEO – Copyright Marina Militare

MARINA MILITARE

http://www.marina.difesa.it

MINISTERO DELLA DIFESA

🔊 Listen to this