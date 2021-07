(AGENPARL) – sab 31 luglio 2021 Editoria, Cangini (Fi): urge metter mano al comparto industriale in crisi

“La sospensione delle pubblicazioni della Gazzetta del Mezzogiorno è solo l’ultimo di una lunga serie di segnali nefasti che riguardano l’editoria quotidiana italiana. Mai come oggi abbiamo bisogno di un’informazione seria e responsabile: governo e parlamento devono approfittare del clima di unità nazionale e dell’impulso riformatore che ci viene dall’Europa per, come ha detto il presidente Mattarella, “riorganizzare il comparto industriale dei media affinché non si indebolisca il loro contributo alla vita democratica del Paese”, lo ha dichiarato il senatore di Forza Italia Andrea Cangini, già direttore del Quotidiano nazionale e del Resto del Carlino.

