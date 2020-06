EDITAL N.º12-CP-2020

(AGENPARL) – LISBOA (PORTUGAL), ven 26 giugno 2020

1 – A APL – Administração do Porto de Lisboa, S.A., com sede na Gare Marítima de Alcântara, 1350-355 Lisboa, telefone 21 361 10 00, fax 21 361 10 05 e correio eletrónico <a representada pela Senhora Presidente do Conselho de Administração ao abrigo das competências que lhe são conferidas nos termos da alínea a), do n.º 2, do artigo 3.º, do Decreto-Lei n.º 336/98, de 3 de novembro, da alínea m), do artigo 10.º, dos estatutos anexos ao Decreto-Lei n.º 336/98, de 3 de novembro, do artigo 38.º, do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio, na última redação conferida pela Lei n.º 44/2012, de 29 de agosto, faz público que, nos termos do n.º 2, do artigo 24.º, do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio foi, na data deste edital, enviado para publicação no Diário da República um Anúncio de Abertura de Concurso Público para a atribuição de um título de utilização privativa, através da celebração de contrato de concessão, de uma parcela do domínio público hídrico, com área de cerca de 1866m2, localizada no Montijo, destinada ao exercício da atividade de discoteca e/ou bar e/ou restaurante.

2 – Os interessados têm até às 23H59 do 30.º dia, contado a partir do envio do anúncio para publicação em Diário da República, para entregarem proposta, devendo consultar o Anúncio e o Processo de Concurso que contêm os critérios de adjudicação.

3 – As principais características da utilização em causa encontram-se disponíveis na plataforma eletrónica www.saphety.com/pt-PT/saphetygov. e para consulta na Divisão de Contratação Pública da APL, S.A. sita no Edifício Infante D. Henrique, Doca de Alcântara (Norte) 1399-012 Lisboa, com o telefone 21 392 22 79, endereço eletrónico: <a durante as horas de expediente (das 9H30 às 12H00 e das 14H30 às 17H00), desde o dia da publicação do presente edital até à data da entrega das propostas.

08 de junho de 2020

A Presidente do Conselho de Administração

Lídia Sequeira

