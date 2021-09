(AGENPARL) – gio 02 settembre 2021 Super Ecobonus 110%

% lavori

realizzati

% edifici

% Invest.

N. di assevrerzioni

37.128

Totale investimenti ammessi a detrazione

Totale investimenti lavori conclusi ammessi a detrazione

68,8%

Condomini

N. di asseverazioni condominiali

4.844

13,0%

Tot. Inv.

Condominiali

46,6%

Tot. Lavori Condominiali realizzati

59,8%

Edifici unifamiliari

N. di asseverazioni in edifici unifamiliari

19.072

51,4%

Tot. Inv. in edifici unifamiliari

33,0%

Tot. Lavori in edifici unifamiliari realizzati

76,3%

U.I. funzionalmente indipendenti

N. di asseverazioni in unità immob. Indipendenti

13.212

35,6%

Tot. Inv. in unità immob. indipendenti

20,4%

Tot. Lavori in unità immob. indipendenti realizzati

77,2%

Condomini

Edifici unifamiliari

U.I. funzionalmente indipendenti

87.833,11 €

547.191,22 €

98.264,01 €

Onere a carico dello Stato

di cui

Investimento medio

31 agosto 2021

Totale Nazionale

Super Ecobonus 110%

% lavori

realizzati

% edifici

% Invest.

N. di assevrerzioni

Totale investimenti ammessi a detrazione

Totale investimenti lavori conclusi ammessi a detrazione

64,6%

Condomini

N. di asseverazioni condominiali

20,7%

Tot. Inv.

Condominiali

60,6%

Tot. Lavori Condominiali realizzati

57,0%

Edifici unifamiliari

N. di asseverazioni in edifici unifamiliari

44,4%

Tot. Inv. in edifici unifamiliari

22,7%

Tot. Lavori in edifici unifamiliari realizzati

76,3%

U.I. funzionalmente indipendenti

N. di asseverazioni in unità immob. Indipendenti

34,8%

Tot. Inv. in unità immob. indipendenti

16,7%

Tot. Lavori in unità immob. indipendenti realizzati

76,0%

Condomini

Edifici unifamiliari

U.I. funzionalmente indipendenti

91.952,53 €

di cui

Investimento medio

97.742,16 €

560.061,61 €

31 agosto 2021

Abruzzo

Onere a carico dello Stato

Super Ecobonus 110%

% lavori

realizzati

% edifici

% Invest.

N. di assevrerzioni

Totale investimenti ammessi a detrazione

Totale investimenti lavori conclusi ammessi a detrazione

63,9%

Condomini

N. di asseverazioni condominiali

35,6%

Tot. Inv.

Condominiali

75,1%

Tot. Lavori Condominiali realizzati

60,4%

Edifici unifamiliari

N. di asseverazioni in edifici unifamiliari

43,6%

Tot. Inv. in edifici unifamiliari

17,8%

Tot. Lavori in edifici unifamiliari realizzati

76,7%

U.I. funzionalmente indipendenti

N. di asseverazioni in unità immob. Indipendenti

20,8%

Tot. Inv. in unità immob. indipendenti

Tot. Lavori in unità immob. indipendenti realizzati

68,0%

Condomini

Edifici unifamiliari

U.I. funzionalmente indipendenti

87.411,31 €

di cui

Investimento medio

104.873,14 €

540.464,14 €

31 agosto 2021

Basilicata

Onere a carico dello Stato

Super Ecobonus 110%

% lavori

realizzati

% edifici

% Invest.

N. di assevrerzioni

1.638

Totale investimenti ammessi a detrazione

Totale investimenti lavori conclusi ammessi a detrazione

69,8%

Condomini

N. di asseverazioni condominiali

12,5%

Tot. Inv.

Condominiali

44,0%

Tot. Lavori Condominiali realizzati

57,8%

Edifici unifamiliari

N. di asseverazioni in edifici unifamiliari

52,7%

Tot. Inv. in edifici unifamiliari

34,2%

Tot. Lavori in edifici unifamiliari realizzati

81,6%

U.I. funzionalmente indipendenti

N. di asseverazioni in unità immob. Indipendenti

34,8%

Tot. Inv. in unità immob. indipendenti

21,8%

Tot. Lavori in unità immob. indipendenti realizzati

75,4%

Condomini

Edifici unifamiliari

U.I. funzionalmente indipendenti

95.407,95 €

di cui

Investimento medio

98.478,07 €

537.244,19 €

31 agosto 2021

Calabria

Onere a carico dello Stato

Super Ecobonus 110%

% lavori

realizzati

% edifici

% Invest.

N. di assevrerzioni

2.447

Totale investimenti ammessi a detrazione

Totale investimenti lavori conclusi ammessi a detrazione

63,5%

Condomini

N. di asseverazioni condominiali

19,7%

Tot. Inv.

Condominiali

58,9%

Tot. Lavori Condominiali realizzati

56,8%

Edifici unifamiliari

N. di asseverazioni in edifici unifamiliari

1.436

58,7%

Tot. Inv. in edifici unifamiliari

30,1%

Tot. Lavori in edifici unifamiliari realizzati

74,4%

U.I. funzionalmente indipendenti

N. di asseverazioni in unità immob. Indipendenti

21,7%

Tot. Inv. in unità immob. indipendenti

11,0%

Tot. Lavori in unità immob. indipendenti realizzati

69,4%

Condomini

Edifici unifamiliari

U.I. funzionalmente indipendenti

97.089,57 €

di cui

Investimento medio

98.173,82 €

574.474,25 €

31 agosto 2021

Campania

Onere a carico dello Stato

Super Ecobonus 110%

% lavori

realizzati

% edifici

% Invest.

N. di assevrerzioni

2.861

Totale investimenti ammessi a detrazione

Totale investimenti lavori conclusi ammessi a detrazione

75,2%

Condomini

N. di asseverazioni condominiali

15,9%

Tot. Inv.

Condominiali

55,7%

Tot. Lavori Condominiali realizzati

71,7%

Edifici unifamiliari

N. di asseverazioni in edifici unifamiliari

1.294

45,2%

Tot. Inv. in edifici unifamiliari

25,0%

Tot. Lavori in edifici unifamiliari realizzati

77,7%

U.I. funzionalmente indipendenti

N. di asseverazioni in unità immob. Indipendenti

1.111

38,8%

Tot. Inv. in unità immob. indipendenti

19,3%

Tot. Lavori in unità immob. indipendenti realizzati

82,2%

Condomini

Edifici unifamiliari

U.I. funzionalmente indipendenti

80.546,70 €

di cui

Investimento medio

89.777,88 €

566.677,55 €

31 agosto 2021

Emilia-Romagna

Onere a carico dello Stato

Super Ecobonus 110%

% lavori

realizzati

% edifici

% Invest.

N. di assevrerzioni

Totale investimenti ammessi a detrazione

Totale investimenti lavori conclusi ammessi a detrazione

66,9%

Condomini

N. di asseverazioni condominiali

Tot. Inv.

Condominiali

43,0%

Tot. Lavori Condominiali realizzati

54,5%

Edifici unifamiliari

N. di asseverazioni in edifici unifamiliari

57,2%

Tot. Inv. in edifici unifamiliari

38,7%

Tot. Lavori in edifici unifamiliari realizzati

76,3%

U.I. funzionalmente indipendenti

N. di asseverazioni in unità immob. Indipendenti

33,5%

Tot. Inv. in unità immob. indipendenti

18,3%

Tot. Lavori in unità immob. indipendenti realizzati

76,0%

Condomini

Edifici unifamiliari

U.I. funzionalmente indipendenti

69.889,96 €

di cui

Investimento medio

86.707,37 €

595.974,06 €

31 agosto 2021

Friuli-Venezia Giulia

Onere a carico dello Stato

Super Ecobonus 110%

% lavori

realizzati

% edifici

% Invest.

N. di assevrerzioni

3.704

Totale investimenti ammessi a detrazione

Totale investimenti lavori conclusi ammessi a detrazione

64,7%

Condomini

N. di asseverazioni condominiali

11,2%

Tot. Inv.

Condominiali

46,0%

Tot. Lavori Condominiali realizzati

52,4%

Edifici unifamiliari

N. di asseverazioni in edifici unifamiliari

1.744

47,1%

Tot. Inv. in edifici unifamiliari

30,4%

Tot. Lavori in edifici unifamiliari realizzati

75,0%

U.I. funzionalmente indipendenti

N. di asseverazioni in unità immob. Indipendenti

1.546

41,7%

Tot. Inv. in unità immob. indipendenti

23,6%

Tot. Lavori in unità immob. indipendenti realizzati

75,3%

Condomini

Edifici unifamiliari

U.I. funzionalmente indipendenti

85.569,47 €

di cui

Investimento medio

97.674,80 €

621.958,05 €

31 agosto 2021

Lazio

Onere a carico dello Stato

Super Ecobonus 110%

% lavori

realizzati

% edifici

% Invest.

N. di assevrerzioni

Totale investimenti ammessi a detrazione

Totale investimenti lavori conclusi ammessi a detrazione

61,8%

Condomini

N. di asseverazioni condominiali

18,3%

Tot. Inv.

Condominiali

49,5%

Tot. Lavori Condominiali realizzati

53,0%

Edifici unifamiliari

N. di asseverazioni in edifici unifamiliari

48,9%

Tot. Inv. in edifici unifamiliari

32,0%

Tot. Lavori in edifici unifamiliari realizzati

70,6%

U.I. funzionalmente indipendenti

N. di asseverazioni in unità immob. Indipendenti

32,9%

Tot. Inv. in unità immob. indipendenti

18,5%

Tot. Lavori in unità immob. indipendenti realizzati

69,9%

Condomini

Edifici unifamiliari

U.I. funzionalmente indipendenti

83.609,76 €

di cui

Investimento medio

97.357,95 €

402.813,06 €

31 agosto 2021

Liguria

Onere a carico dello Stato

Super Ecobonus 110%

% lavori

realizzati

% edifici

% Invest.

N. di assevrerzioni

5.116

Totale investimenti ammessi a detrazione

Totale investimenti lavori conclusi ammessi a detrazione

71,9%

Condomini

N. di asseverazioni condominiali

14,2%

Tot. Inv.

Condominiali

49,0%

Tot. Lavori Condominiali realizzati

64,0%

Edifici unifamiliari

N. di asseverazioni in edifici unifamiliari

2.270

44,4%

Tot. Inv. in edifici unifamiliari

27,5%

Tot. Lavori in edifici unifamiliari realizzati

79,1%

U.I. funzionalmente indipendenti

N. di asseverazioni in unità immob. Indipendenti

2.122

41,5%

Tot. Inv. in unità immob. indipendenti

23,4%

Tot. Lavori in unità immob. indipendenti realizzati

79,9%

Condomini

Edifici unifamiliari

U.I. funzionalmente indipendenti

94.758,13 €

di cui

Investimento medio

104.022,17 €

581.034,11 €

31 agosto 2021

Lombardia

Onere a carico dello Stato

Super Ecobonus 110%

% lavori

realizzati

% edifici

% Invest.

N. di assevrerzioni

Totale investimenti ammessi a detrazione

Totale investimenti lavori conclusi ammessi a detrazione

69,0%

Condomini

N. di asseverazioni condominiali

23,5%

Tot. Inv.

Condominiali

62,7%

Tot. Lavori Condominiali realizzati

63,6%

Edifici unifamiliari

N. di asseverazioni in edifici unifamiliari

44,6%

Tot. Inv. in edifici unifamiliari

23,1%

Tot. Lavori in edifici unifamiliari realizzati

78,6%

U.I. funzionalmente indipendenti

N. di asseverazioni in unità immob. Indipendenti

31,9%

Tot. Inv. in unità immob. indipendenti

14,2%

Tot. Lavori in unità immob. indipendenti realizzati

77,0%

Condomini

Edifici unifamiliari

U.I. funzionalmente indipendenti

82.471,27 €

di cui

Investimento medio

95.669,44 €

493.777,72 €

31 agosto 2021

Marche

Onere a carico dello Stato

Super Ecobonus 110%

% lavori

realizzati

% edifici

% Invest.

N. di assevrerzioni

Totale investimenti ammessi a detrazione

Totale investimenti lavori conclusi ammessi a detrazione

67,7%

Condomini

N. di asseverazioni condominiali

13,9%

Tot. Inv.

Condominiali

40,9%

Tot. Lavori Condominiali realizzati

63,7%

Edifici unifamiliari

N. di asseverazioni in edifici unifamiliari

43,4%

Tot. Inv. in edifici unifamiliari

33,3%

Tot. Lavori in edifici unifamiliari realizzati

69,2%

U.I. funzionalmente indipendenti

N. di asseverazioni in unità immob. Indipendenti

42,6%

Tot. Inv. in unità immob. indipendenti

25,9%

Tot. Lavori in unità immob. indipendenti realizzati

72,0%

Condomini

Edifici unifamiliari

U.I. funzionalmente indipendenti

96.567,75 €

di cui

Investimento medio

121.879,20 €

466.715,71 €

31 agosto 2021

Molise

Onere a carico dello Stato

Super Ecobonus 110%

% lavori

realizzati

% edifici

% Invest.

N. di assevrerzioni

2.369

Totale investimenti ammessi a detrazione

Totale investimenti lavori conclusi ammessi a detrazione

67,0%

Condomini

N. di asseverazioni condominiali

15,0%

Tot. Inv.

Condominiali

48,1%

Tot. Lavori Condominiali realizzati

61,4%

Edifici unifamiliari

N. di asseverazioni in edifici unifamiliari

1.433

60,5%

Tot. Inv. in edifici unifamiliari

39,5%

Tot. Lavori in edifici unifamiliari realizzati

71,9%

U.I. funzionalmente indipendenti

N. di asseverazioni in unità immob. Indipendenti

24,5%

Tot. Inv. in unità immob. indipendenti

12,4%

Tot. Lavori in unità immob. indipendenti realizzati

73,3%

Condomini

Edifici unifamiliari

U.I. funzionalmente indipendenti

78.931,79 €

di cui

Investimento medio

101.821,73 €

501.618,99 €

31 agosto 2021

Piemonte

Onere a carico dello Stato

Super Ecobonus 110%

% lavori

realizzati

% edifici

% Invest.

N. di assevrerzioni

2.372

Totale investimenti ammessi a detrazione

Totale investimenti lavori conclusi ammessi a detrazione

66,4%

Condomini

N. di asseverazioni condominiali

Tot. Inv.

Condominiali

37,0%

Tot. Lavori Condominiali realizzati

49,2%

Edifici unifamiliari

N. di asseverazioni in edifici unifamiliari

1.729

72,9%

Tot. Inv. in edifici unifamiliari

50,0%

Tot. Lavori in edifici unifamiliari realizzati

77,0%

U.I. funzionalmente indipendenti

N. di asseverazioni in unità immob. Indipendenti

19,6%

Tot. Inv. in unità immob. indipendenti

13,0%

Tot. Lavori in unità immob. indipendenti realizzati

75,0%

Condomini

Edifici unifamiliari

U.I. funzionalmente indipendenti

91.176,55 €

di cui

Investimento medio

94.230,18 €

677.820,00 €

31 agosto 2021

Puglia

Onere a carico dello Stato

Super Ecobonus 110%

% lavori

realizzati

% edifici

% Invest.

N. di assevrerzioni

1.223

Totale investimenti ammessi a detrazione

Totale investimenti lavori conclusi ammessi a detrazione

66,3%

Condomini

N. di asseverazioni condominiali

Tot. Inv.

Condominiali

32,1%

Tot. Lavori Condominiali realizzati

56,5%

Edifici unifamiliari

N. di asseverazioni in edifici unifamiliari

66,6%

Tot. Inv. in edifici unifamiliari

49,2%

Tot. Lavori in edifici unifamiliari realizzati

71,2%

U.I. funzionalmente indipendenti

N. di asseverazioni in unità immob. Indipendenti

26,6%

Tot. Inv. in unità immob. indipendenti

18,7%

Tot. Lavori in unità immob. indipendenti realizzati

70,3%

Condomini

Edifici unifamiliari

U.I. funzionalmente indipendenti

103.946,46 €

di cui

Investimento medio

109.461,70 €

693.099,56 €

31 agosto 2021

Sardegna

Onere a carico dello Stato

Super Ecobonus 110%

% lavori

realizzati

% edifici

% Invest.

N. di assevrerzioni

2.751

Totale investimenti ammessi a detrazione

Totale investimenti lavori conclusi ammessi a detrazione

67,5%

Condomini

N. di asseverazioni condominiali

11,3%

Tot. Inv.

Condominiali

41,2%

Tot. Lavori Condominiali realizzati

53,9%

Edifici unifamiliari

N. di asseverazioni in edifici unifamiliari

1.816

66,0%

Tot. Inv. in edifici unifamiliari

44,5%

Tot. Lavori in edifici unifamiliari realizzati

77,2%

U.I. funzionalmente indipendenti

N. di asseverazioni in unità immob. Indipendenti

22,6%

Tot. Inv. in unità immob. indipendenti

14,3%

Tot. Lavori in unità immob. indipendenti realizzati

76,4%

Condomini

Edifici unifamiliari

U.I. funzionalmente indipendenti

91.419,74 €

di cui

Investimento medio

97.390,57 €

524.215,37 €

31 agosto 2021

Sicilia

Onere a carico dello Stato

Super Ecobonus 110%

% lavori

realizzati

% edifici

% Invest.

N. di assevrerzioni

3.095

Totale investimenti ammessi a detrazione

Totale investimenti lavori conclusi ammessi a detrazione

70,3%

Condomini

N. di asseverazioni condominiali

10,1%

Tot. Inv.

Condominiali

37,7%

Tot. Lavori Condominiali realizzati

60,2%

Edifici unifamiliari

N. di asseverazioni in edifici unifamiliari

1.353

43,7%

Tot. Inv. in edifici unifamiliari

32,6%

Tot. Lavori in edifici unifamiliari realizzati

74,5%

U.I. funzionalmente indipendenti

N. di asseverazioni in unità immob. Indipendenti

1.430

46,2%

Tot. Inv. in unità immob. indipendenti

29,7%

Tot. Lavori in unità immob. indipendenti realizzati

78,3%

Condomini

Edifici unifamiliari

U.I. funzionalmente indipendenti

82.630,11 €

di cui

Investimento medio

96.043,23 €

480.525,38 €

31 agosto 2021

Toscana

Onere a carico dello Stato

Super Ecobonus 110%

% lavori

realizzati

% edifici

% Invest.

N. di assevrerzioni

Totale investimenti ammessi a detrazione

Totale investimenti lavori conclusi ammessi a detrazione

59,6%

Condomini

N. di asseverazioni condominiali

36,3%

Tot. Inv.

Condominiali

73,5%

Tot. Lavori Condominiali realizzati

54,4%

Edifici unifamiliari

N. di asseverazioni in edifici unifamiliari

39,9%

Tot. Inv. in edifici unifamiliari

17,5%

Tot. Lavori in edifici unifamiliari realizzati

75,6%

U.I. funzionalmente indipendenti

N. di asseverazioni in unità immob. Indipendenti

23,9%

Tot. Inv. in unità immob. indipendenti

Tot. Lavori in unità immob. indipendenti realizzati

70,7%

Condomini

Edifici unifamiliari

U.I. funzionalmente indipendenti

82.437,28 €

di cui

Investimento medio

96.369,78 €

443.559,67 €

31 agosto 2021

Trantino-Alto-Adige

Onere a carico dello Stato

Super Ecobonus 110%

% lavori

realizzati

% edifici

% Invest.

N. di assevrerzioni

Totale investimenti ammessi a detrazione

Totale investimenti lavori conclusi ammessi a detrazione

74,8%

Condomini

N. di asseverazioni condominiali

14,7%

Tot. Inv.

Condominiali

39,2%

Tot. Lavori Condominiali realizzati

71,1%

Edifici unifamiliari

N. di asseverazioni in edifici unifamiliari

50,1%

Tot. Inv. in edifici unifamiliari

36,8%

Tot. Lavori in edifici unifamiliari realizzati

80,4%

U.I. funzionalmente indipendenti

N. di asseverazioni in unità immob. Indipendenti

35,2%

Tot. Inv. in unità immob. indipendenti

24,0%

Tot. Lavori in unità immob. indipendenti realizzati

72,2%

Condomini

Edifici unifamiliari

U.I. funzionalmente indipendenti

90.107,17 €

di cui

Investimento medio

96.981,08 €

352.325,31 €

31 agosto 2021

Umbria

Onere a carico dello Stato

Super Ecobonus 110%

% lavori

realizzati

% edifici

% Invest.

N. di assevrerzioni

Totale investimenti ammessi a detrazione

Totale investimenti lavori conclusi ammessi a detrazione

73,0%

Condomini

N. di asseverazioni condominiali

47,8%

Tot. Inv.

Condominiali

72,6%

Tot. Lavori Condominiali realizzati

72,5%

Edifici unifamiliari

N. di asseverazioni in edifici unifamiliari

38,8%

Tot. Inv. in edifici unifamiliari

21,5%

Tot. Lavori in edifici unifamiliari realizzati

73,6%

U.I. funzionalmente indipendenti

N. di asseverazioni in unità immob. Indipendenti

13,4%

Tot. Inv. in unità immob. indipendenti

711.922,69 €

Tot. Lavori in unità immob. indipendenti realizzati

542.783,15 €

76,2%

Condomini

Edifici unifamiliari

U.I. funzionalmente indipendenti

79.102,52 €

di cui

Investimento medio

98.501,61 €

270.803,40 €

31 agosto 2021

Valle d’Aosta

Onere a carico dello Stato

Super Ecobonus 110%

% lavori

realizzati

% edifici

% Invest.

N. di assevrerzioni

4.628

Totale investimenti ammessi a detrazione

Totale investimenti lavori conclusi ammessi a detrazione

73,9%

Condomini

N. di asseverazioni condominiali

Tot. Inv.

Condominiali

28,9%

Tot. Lavori Condominiali realizzati

62,4%

Edifici unifamiliari

N. di asseverazioni in edifici unifamiliari

1.989

43,0%

Tot. Inv. in edifici unifamiliari

35,1%

Tot. Lavori in edifici unifamiliari realizzati

77,1%

U.I. funzionalmente indipendenti

N. di asseverazioni in unità immob. Indipendenti

2.334

50,4%

Tot. Inv. in unità immob. indipendenti

36,1%

Tot. Lavori in unità immob. indipendenti realizzati

80,0%

Condomini

Edifici unifamiliari

U.I. funzionalmente indipendenti

86.333,56 €

di cui

Investimento medio

98.566,51 €

528.670,28 €

31 agosto 2021

Onere a carico dello Stato

Numero di

asseverazioni

depositate

Totale

investimenti

ammessi a

detrazione[€]

Importi ammessi a

detrazione di lavori

realizzati [€]

Numero di

asseverazioni

depositate

Totale investimenti

ammessi a

detrazione[€]

Importi ammessi a

detrazione di lavori

realizzati [€]

Numero di

asseverazioni

depositate

Totale investimenti

ammessi a

detrazione[€]

Importi ammessi a

detrazione di

lavori realizzati [€]

Numero di

asseverazioni

depositate

Totale investimenti

ammessi a

detrazione[€]

Importi ammessi a

detrazione di lavori

realizzati [€]

Totale Nazionale

37.128,00

€

€

4.844

€

€

19.072

€

€

13.212

€

€

Abruzzo

€

€

€

€

€

€

€

€

Basilicata

€

€

Calabria

1.638

€

€

Campania

2.447

€

€

1.436

Emilia-Romagna

2.861

€

€

1.294

1.111

Friuli-Venezia Giulia

€

€

Lazio

3.704

€

€

1.744

1.546

Liguria

€

€

Lombardia

5.116

€

€

2.270

2.122

Marche

€

€

Molise

€

€

Piemonte

2.369

€

€

1.433

Puglia

2.372

€

€

1.729

Sardegna

1.223

€

€

Sicilia

2.751

€

€

1.816

Toscana

3.095

€

€

1.353

1.430

Trantino-Alto-Adige

€

€

Umbria

€

€

Valle d’Aosta

€

€

€ 711.922,69

€ 542.783,15

4.628

€

€

1.989

2.334

Dati SUPER ECOBONUS 110% – art. 119 Decreto Legge 34/2020 – Rilancio

31 agosto 2021

Dato complessivo

Edifici condominiali

Edifici Unifamiliari

Unità immobiliari funzionalmente indipendenti