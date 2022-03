(AGENPARL) – mar 29 marzo 2022 EDILIZIA, MAZZETTI (FI): ODG AL DECRETO SOSTEGNI TER PER PROLUNGARE SCADENZA 30/06 PER LAVORI SUPERBONUS ALLE UNIFAMILIARI

“Dando seguito a una delle richieste emerse dal confronto con la filiera edile, ho presentato un ordine del giorno a mia prima firma e sottoscritto da altri colleghi che impegna il Governo a prevedere una proroga del termine del 30 giugno 2022 per il 30% dei lavori, condizione necessaria per accedere al Superbonus per le persone fisiche sulle unifamiliari. Il governo ha dato parere favorevole condizionato rafforzato da un emendamento presentato da tutti i gruppi di maggioranza al Decreto Energia attualmente in discussione alla Camera. Le unifamiliari sono attualmente il cuore propulsivo degli interventi di efficientamento e riqualificazione energetica coperti dal Superbonus 110%. Visto che spesso chi parla di edilizia non conosce né il settore né il reale contributo all’economia è bene ricordare il dato di ENEA secondo cui, a fine febbraio, delle 123mila asseverazioni presentate ben la metà riguardavano le unifamiliari. I tempi stretti, i continui cambi in corsa – talvolta peggiorativi sebbene smorzati dalle nostre modifiche – e il caro dei materiali edili rischiano di compromettere i lavori in corso e i cantieri già avviati. Sappiamo bene quanto sia difficile e costoso riprendere i lavori in cantiere dopo un blocco. La proroga, che deve essere definita subito, permetterebbe di concludere i lavori in sicurezza, tutelando chi ha già impegnato risorse, senza dimenticare il ritorno economico nella casse dello Stato”. Questa la dichiarazione di Erica Mazzetti, Deputata di Forza Italia e componente VIII Commissione, che pretende chiarezza per il settore.

