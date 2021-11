(AGENPARL) – mar 23 novembre 2021 Edilizia, Mazzetti (Fi): “Da Ance Firenze richieste condivisibili: città devono potersi ripensare e attirare creativi”

Roma, 23 novembre 2021 – “La città è un corpo vivente, non può essere una teca intoccabile. La giusta tutela di un patrimonio ineguagliabile non può fermare la creatività e penalizzare chi oggi vive lo spazio urbano. Le esigenze cambiano e gli spazi devono potersi evolvere, con tempi certi e semplicità perché la concorrenza è oramai globale su tutto e la scelta se investire qui o altrove passa anche e soprattutto da questo. La certezza di tempi e procedure non significa necessariamente abusi o speculazione: è un invito a investire, a migliorare il tessuto urbano, a portare idee, ad aprirsi ai contributi esterni. Se tutto è preventivamente bloccato non ci saranno mai opportunità di sviluppo. È comprensibile quindi l’istanza di Ance Firenze,ma potrebbe essere ampliato a tutte le nostre città storiche, di sbloccare gli interventi anche nel centro storico pena la permanenza di contenitori vuoti come la martoriata Sant’Orsola,ma non solo. Vista l’importanza che il settore edile ricopre nell’economia italiana, a livello governativo abbiamo migliorato tutti gli strumenti per velocizzare le decisioni della Pubblica Amministrazione, come il silenzio assenso. Una semplificazione che cerca di migliorare il rapporto tra pubblico e costruttori nell’ottica di favorire la rigenerazione ormai imprescindibile come una nuova disciplina sull’edilizia ormai sorpassata dalle esigenze attuali”. Lo dichiara Erica Mazzetti, Deputata di Forza Italia e membro dell’VIII Commissione dopo le riflessioni emerse dal convegno “Dopo la pandemia – L’abitare e la riqualificazione urbana”.

