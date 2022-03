(AGENPARL) – mer 09 marzo 2022 EDILIZIA: FORZA ITALIA INCONTRA CATEGORIE PROFESSIONALI E CONFEDILIZIA, ‘ACCOLTE LORO RICHIESTE’

“I dipartimenti di Forza Italia, coordinati dal deputato, Alessandro Cattaneo, hanno incontrato, assieme alla deputata Erica Mazzetti, i rappresentanti di Confedilizia, del Consiglio Nazionale Geometri, del Consiglio Nazionale Ingegneri e la rete dei professionisti per discutere del decreto correttivo riguardante i bonus edilizi. Un prezioso contributo è stato offerto dalla presidente dei senatori di Forza Italia, Anna Maria Bernini, alla quale sono state affidate le conclusioni. Forza Italia ha rivendicato il lavoro svolto in Parlamento finalizzato alla reintroduzione della cessione del credito, così come ha definito non adeguate e da rivedere le forti sanzioni per i tecnici che asseverano i lavori. Il partito azzurro, inoltre, ha evidenziato come i bonus edilizi e il super bonus 110 per cento hanno contribuito alla rimessa in moto di un comparto in sofferenza da anni, avviando così un percorso di qualificazione che ha coinvolto tantissimi nuovi lavoratori e figure professionali qualificate. Infatti, qualora non venisse modificata la normativa i danni previsti rischiano di essere molto ingenti per proprietari, professionisti e imprese. Forza Italia, accogliendo le istanze delle categorie professionali, ha predisposto già delle modifiche volte a rimodulare la normativa, in attesa di un confronto con il governo”. Così una nota dell’ufficio stampa di Forza Italia della Camera dei deputati.

