(AGENPARL) – mer 30 marzo 2022 EDILIZIA: BARELLI (FI), GOVERNO INTERVENGA PER SALVARE SETTORE DA CARO MATERIALE E CARO ENERGIA

“I costi dei materiali e dell’energia sono alle stelle, ciò rappresenta un fattore dirompente per il settore delle costruzioni. Non intervenire tempestivamente e a dovere su questi specifici aspetti significa non solo inficiare la realizzazione dei progetti del PNRR, ma soprattutto costringere numerose aziende alla chiusura. Quanto è stato fatto dal governo, insomma, sebbene apprezzabile non è sufficiente e, sua risposta, confidiamo che entro breve tempo si possa arrivare a un accordo in maggioranza per sostenere il comparto. Per Forza Italia questa è una priorità”. Così, in una nota, Paolo Barelli, presidente dei deputati di Forza Italia.

