Via libera del Consiglio comunale, con 29 voti favorevoli, alla delibera che autorizza la Fondazione Universitaria Iuav al mantenimento dell’edificio adibito ad aule universitarie nell’area “ex Magazzini frigoriferi”, a San Basilio, per ulteriori quattro anni rispetto alla scadenza stabilita del 31/8/2023 e, pertanto, fino al 31/8/2027.

Ritenuto lo stretto rapporto tra la città di Venezia e le istituzioni universitarie, oramai radicato nella storia e fondato su un intenso scambio culturale, scientifico, sociale ed economico – come spiegato nella delibera – e che i poli accademici e le sedi Universitarie rappresentano una parte significativa della realtà urbana, sociale ed amministrativa della città insulare e contribuiscono a renderla punto di riferimento culturale nel panorama nazionale ed internazionale, il Consiglio comunale ha approvato l’intervento considerato di rilevante interesse pubblico, poiché consente di mantenere, seppure in via temporanea, l’offerta di strutture a supporto delle funzioni universitarie, migliorandone gli standard e la qualità, in attesa che siano stabiliti gli assetti definitivi dell’area.

In base alla delibera, come si legge nel testo votato dal Consiglio, la Fondazione Universitaria Iuav dovrà provvedere al mantenimento in stato di decoro dell’area verde ad ovest, fra il manufatto provvisorio e il rio di San Nicolò dei Mendicoli, con regolare pulizia e sfalcio dell’erba.

Venezia, 18 novembre 2021

