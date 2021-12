(AGENPARL) – gio 16 dicembre 2021 Economist: Calabria (FI), Berlusconi primo sostenitore governo Draghi

“Il riconoscimento dell’Economist all’Italia come ‘Paese dell’anno’ per il 2021 premia lo sforzo politico-istituzionale fin qui compiuto per consentire al Paese di risollevarsi. Silvio Berlusconi per primo ha incoraggiato la nascita di un governo di unità nazionale per accelerare la campagna di vaccinazione, riscrivere il Pnrr e contrastare la crisi economica. Oggi, anche a livello internazionale, vengono riconosciute l’importanza e la lungimiranza della sua posizione”. Lo dichiara la deputata di Forza Italia Annagrazia Calabria. “Grazie a questo governo e alla maggioranza che ha deciso di sostenerlo, mettendo da parte divisioni e differenze nell’interesse del Paese, siamo tornati ad avere quel ruolo di primo piano che ci spetta e che ci rende ancor più orgogliosi di essere italiani”, conclude.

