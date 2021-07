(AGENPARL) – sab 24 luglio 2021 Economia, Lega Lazio ”Fiscalità di vantaggio per imprese grazie a Durigon”

Roma, 24 Lug – ”La fiscalità di vantaggio, il bonus Sud del decreto Agosto, darà ancora più ossigeno alle imprese ricadenti nella ex Cassa del Mezzogiorno. Uno strumento fiscale, fortemente voluto dal sottosegretario all’Economia Claudio Durigon, che avrà importanti benefici per le province del Lazio, in particolare Latina, Frosinone e Rieti, grazie ai 135 milioni di euro previsti per i prossimi tre anni. Così gli imprenditori potranno diminuire il costo del lavoro dei propri dipendenti del 30%”. Lo rivendicano, in una nota congiunta, il capogruppo della Lega in Consiglio regionale del Lazio, Orlando Angelo Tripodi, e il presidente della commissione Vigilanza per il pluralismo dell’informazione, Pasquale Ciacciarelli, che aggiungono: ”I fondi previsti saranno al centro dell’agenda del Consorzio industriale, attraverso una essenziale sinergia tra Regione Lazio e Governo, che solleciteremo quotidianamente per programmare una nuova stagione di rilancio delle province del Lazio. Infatti, gli imprenditori chiedono infrastrutture moderne per velocizzare la commercializzazione dei prodotti, sburocratizzazione e maggior coinvolgimento nelle politiche attive. Su queste basi nascono le battaglie della Lega in Regione Lazio a suon di emendamenti anche in occasione della discussione del cosiddetto Collegato per superare gli ostacoli quotidiani del tessuto produttivo. Certamente il ruolo vitale del sottosegretario Durigon ha permesso di istituire un dialogo forte tra il Lazio e il Governo con chi produce ricchezza e genera lavoro”, concludono Tripodi e Ciacciarelli.

