(AGENPARL) – gio 03 marzo 2022 Nota stampa

ECONOMIA, ASILI CASTELLI AI SINDACI, “GRANDE LAVORO PER COORDINARE INVESTIMENTI CON SPESA CORRENTE. CI SONO RISORSE AGGIUNTIVE PER LA GESTIONE”

Roma – “Oggi una brutta notizia sul pnrr, il bando asili non sta andando bene. Non è stato molto partecipato. Non entro nei dettagli del bando che ovviamente dipendono dal lavoro dei singoli ministeri proponenti. Vorrei però rassicurare i Sindaci che, se la paura è l’impossibilità di poterli sostenere con la spesa corrente negli anni successivi, siamo stati previdenti e a legislazione vigente oggi ci sono risorse aggiuntive per:

– 120 milioni di euro per l’anno 2022, 175 milioni di euro per l’anno 2023, 230 milioni di euro per l’anno 2024;

– 300 milioni di euro per l’anno 2025, 450 milioni di euro per l’anno 2026, 1.100 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2027.

Coordinare la spesa di investimento con la spesa corrente è sempre un punto fermo nella mia azione politica, altrimenti corri il rischio di costruire cattedrali nel deserto.

Inoltre, come Ministero dell’Economia e delle Finanze, abbiamo fortemente voluto una quota di tesoreria extra pari al 10% dell’opera per poter far fronte alle spese di anticipo che si manifestano nell’avvio, oltre a tutte le norme organizzative e di rafforzamento costruite ad hoc per i comuni.

Il PNRR è sicuramente ambizioso, e necessità di programmazione futura e di costanza. Noi siamo con i Sindaci. E sempre presenti per migliorare aspetti che lo richiedessero”.

Così il Vice Ministro dell’Economia e delle Finanze, Laura Castelli.