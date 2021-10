(AGENPARL) – mar 26 ottobre 2021 Buongiorno,

presente anche quest’anno a Ecomondo, il Gruppo Hera si conferma in forte anticipo sugli obiettivi europei di riciclo e questa mattina ha rinnovato il proprio impegno presentando la 12esima edizione del report Sulle tracce dei rifiuti [Sulle tracce dei rifiuti (gruppohera.it)](https://www.gruppohera.it/gruppo/sostenibilita/non-solo-bilancio-di-sostenibilita/sulle-tracce-dei-rifiuti) e i nuovi ECOgames [Come fare la raccolta differenziata con ECOgames – Gruppo Hera](https://www.gruppohera.it/gruppo/media/multimedia/games), per consentire a tutti di imparare – divertendosi – a conferire i rifiuti e migliorare qualità e quantità della raccolta differenziata.

Anche grazie agli impianti della multiutility, già oggi viene recuperato più del 90% di quanto differenziato dai cittadini, che con il loro impegno aiutano Hera ad alimentare un’economia verde che vale 13 miliardi di euro all’anno.

In particolare, la raccolta differenziata dei cittadini della provincia di Rimini – che nel 2020, superiore al dato di Gruppo, è stata pari al 73% – viene destinata a 24 aziende a cui fanno capo 36 impianti, dando lavoro a 5.600 persone, per un fatturato annuo totale di circa 4,6 miliardi di euro

