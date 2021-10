(AGENPARL) – mar 26 ottobre 2021 Buongiorno,

presente anche quest’anno a Ecomondo, il Gruppo Hera si conferma in forte anticipo sugli obiettivi europei di riciclo e questa mattina ha rinnovato il proprio impegno presentando la 12esima edizione del report Sulle tracce dei rifiuti [Sulle tracce dei rifiuti (gruppohera.it)](https://www.gruppohera.it/gruppo/sostenibilita/non-solo-bilancio-di-sostenibilita/sulle-tracce-dei-rifiuti) e i nuovi ECOgames [Come fare la raccolta differenziata con ECOgames – Gruppo Hera](https://www.gruppohera.it/gruppo/media/multimedia/games), per consentire a tutti di imparare – divertendosi – a conferire i rifiuti e migliorare qualità e quantità della raccolta differenziata.

Anche grazie agli impianti della multiutility, già oggi viene recuperato più del 90% di quanto differenziato dai cittadini, che con il loro impegno aiutano Hera ad alimentare un’economia verde che vale 13 miliardi di euro all’anno.

In particolare, la raccolta differenziata effettuata a Ferrara – che nel 2020 è stata pari all’88%, viene destinata a 20 aziende a cui fanno capo 22 impianti, dando lavoro a 4.700 persone, per un fatturato annuo totale di 2,6 miliardi di euro.

In allegato il comunicato stampa e una foto della presentazione di questa mattina.

A questo link https://drive.google.com/drive/folders/1wEV-Px4GcG_Db9nQmZAOX31CehA_Mjx8?usp=sharing è scaricabile un video sui nuovi Ecogames.

Buon lavoro e a presto,

Francesco

Francesco Reggiani

relazioni con i media, area Ferrara-Modena

direzione centrale relazioni esterne

HERA S.p.A. Via Razzaboni, 80 – 41122 Modena

[www.gruppohera.it](http://www.gruppohera.it/)

🔊 Listen to this