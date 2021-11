(AGENPARL) – mar 16 novembre 2021 Ecomafie. Iannone (FdI): altro record negativo per De Luca

“Il rapporto di Legambiente sulle ecomafie segna un altro triste record per la Campania dello straordinario De Luca. Campania maglia nera per distacco su tutte le altre regioni: 1 reato su 4 viene commesso in questa martoriata regione. Dai telesproloqui patinati del Governatore alla realtà la differenza è la stessa che c’è tra le stelle e le stalle. La Campania affonda in un mare di illegalità mentre De Luca si trastulla sparando palle incredibili”.

Lo dichiara il senatore Antonio Iannone, capogruppo di Fratelli d’Italia nella Commissione parlamentare d’Inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati.

