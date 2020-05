(AGENPARL) – gio 21 maggio 2020 ECOBONUS, MAZZETTI (FI): “SEMPLIFICARE E FARE CHIAREZZA PRIMA DI NORME ATTUATIVE”

“Di giorno in giorno si sta alzando sempre più forte un grido di protesta verso le criticità dell’Ecobonus introdotto nel Dl Rilancio. La decisione di non estendere la richiesta dell’ecobonus a tutte le seconde case è senza senso. Non basta scrivere “seconda casa”, vogliamo che sia scritto ‘Tutte le abitazioni che in base alla categoria catastale non sono di lusso. Soltanto così si darà un accesso più ampio e intelligente al bonus senza esclusioni illogiche in un momento poi di crisi economica come l’attuale”.

Lo dichiara Erica Mazzetti, deputata di Forza Italia.

“L’ecobonus deve essere poi migliorato sotto molti aspetti. Il primo, è noto che per ogni lavoro il committente andrà dall’impresa per attivarlo, e questa a sua volta riceverà dalla banca un credito di imposta. Peccato però che non tutte le imprese italiane in questo momento siano in grado di far partire lavori subito se non ottengono almeno un minimo di liquidità di partenza dalle banche, il governo chiarisca che dal momento che viene ceduto il credito d’imposta all’impresario lui stesso potrà avere la liquidità dalla banca. Occorre quindi ci sia un accordo fra Ance e Abi per attivare concretamente i lavori all’inizio, e per non rendere inutile aiuto dell’ecobonus. Altrimenti rimarrebbe sulla carta una idea interessante, ma non utile nel concreto. Secondo, vanno semplificate le procedure per accelerare i tempi delle opere e degli interventi, come sottolineato anche da Ance nei giorni scorsi. Il Governo pertanto rapidamente, ascolti le imprese ed Ance e cancelli ogni freno burocratico”, conclude.

—

🔊 Listen to this