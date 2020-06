ECM: ESTENDERE IL BONUS A TUTTI I PROFESSIONISTI DELLA SALUTE

(AGENPARL) – mar 09 giugno 2020 9 giugno

estendere il bonus a tutti i professionisti della salute che hanno lottato

contro il Covid-19

Il “Decreto scuola” appena approvato contiene al suo interno (articolo 6 comma 2-bis) un

provvedimento che riconosce, giustamente, ai professionisti sanitari e sociosanitari che durante

l’emergenza epidemiologica hanno continuato a svolgere la propria attività nel Ssn i 50 crediti

formativi annuali che sono richiesti dalla formazione continua. Il testo del provvedimento, tuttavia

lascia fuori da tale “doveroso” riconoscimento diverse figure professionali e, in particolare, per i

farmacisti, tutti i dipendenti di farmacia e tutti i titolari e dipendenti di parafarmacia.

Li lascia fuori, come in molti hanno già scritto, perché le farmacie, come indicato nel testo, non

sono strutture accreditate, ma convenzionate, i dipendenti, essendo tali, non sono liberi

professionisti e le parafarmacie non rientrano nei casi previsti.

Tuttavia, tutti i farmacisti sia quelli che operano nelle farmacie che nelle parafarmacie, hanno

fornito il loro contributo prezioso e continuano a farlo, nella lotta alla pandemia, con un numero

elevato di contagiati e di vittime. Ruolo riconosciuto dal fatto che come servizi essenziali sono stati

sempre aperti in tutto il periodo del lockdown.

Purtroppo, non risolve il problema nemmeno l’ordine del giorno presentato dall’On. Andrea

Mandelli, che pur impegnando il Governo a fare chiarezza, continua a produrre un generico

riferimento a “tutti i professionisti sanitari e socio-sanitari che operano nell’ambito del Servizio

Sanitario Nazionale”, lasciando così nell’incertezza interpretativa le parafarmacie e non risolvendo

il problema dei dipendenti laureati di farmacia.

Meglio sarebbe stato impegnare il governo perché l’allargamento fosse esteso a tutti i sanitari che

hanno lavorato durante l’emergenza covid senza escludere nessuno.

Il Sistema Sanitario è un organismo più complesso di quello disegnato dai rapporti di convenzione

o accreditamento, al suo funzionamento per tutta la pandemia hanno contribuito migliaia di

professionisti non organici al sistema che ne hanno garantita la tenuta.

E’ per tale motivo che il Movimento Nazionale Liberi Farmacisti e la Confederazione Unitaria

Libere Parafarmacie Italiane chiede alla Commissione Nazionale ECM di estendere tale

riconoscimento a tutti i sanitari, indipendentemente dal loro rapporto ed inquadramento diretto o

indiretto con il S.s.n.

