(AGENPARL) – dom 18 luglio 2021 Puglia Eccellente

Premio “Il Gozzo” per la sezione Cultura

al Museo Archeologico Nazionale di Taranto

Nella XVI Edizione del Premio “Il Gozzo” – Città di Monopoli dedicato alle eccellenze pugliesi, il riconoscimento per il

settore Cultura è stato conferito al Museo Archeologico Nazionale di Taranto – MArTA.

Il MArTA infatti “Dalle origini della nostra storia continua ad estrarre tesori di bellezza e testimonianze di vita che

raccontano anche la nostra identità contemporanea. Un esempio – si legge nella motivazione al Premio – di come sia

possibile farsi crocevia tra valorizzazione del territorio, Storia, didattica e diventare snodo fondamentale del sistema

cultura della Puglia”.

A ritirare il premio durante l’evento, presentato da Gianni Tanzariello e Monica Leofreddi, e svoltosi nel centro

storico di Monopoli, è stata la direttrice del MArTA, Eva Degl’Innocenti.

Essere riconosciuti come “eccellenza pugliese” è la conferma di un Museo che rappresenta un valore identitario per

tutto il territorio della Puglia. Lo considero anche un premio alle competenze, al lavoro di squadra e al grande

impegno di tutto lo staff del MArTA – dice la direttrice del MArTA, Eva Degl’Innocenti – e al processo di

rigenerazione socio-culturale ed economica della città di Taranto.

Tra i riconoscimenti assegnati venerdì sera anche il premio al regista Alessandro Piva (sezione spettacolo), al

giornalista Giuseppe De Tomaso (settore informazione), al primario di pneumologia Anna Maria Moretti (sezione

Generazione donna), al direttore del Reparto di Malattie infettive dell’Istituto Spallanzani di Roma, il monopolitano

Nicola Petrosillo (Premio Città di Monopoli) e Davide Alpino, campione nazionale di SUP-Stand Up Paddle (sezione

giovani eccellenti).

Il Premio alla Cultura conferito al Museo Archeologico Nazionale di Taranto è stato assegnato dalla giuria anche per

il processo di innovazione digitale del MArTA che quest’anno ha conseguito il prestigioso Premio Gianluca Spina.

La manifestazione del Premio “Il Gozzo” – Città di Monopoli è organizzata dalla società Canale 7 con il sostegno

dell’Amministrazione comunale di Monopoli, della Regione Puglia e con la collaborazione dell’Autorità di Sistema

Portuale del Mare Adriatico Meridionale.

Alla realizzazione del Premio di quest’anno hanno partecipato anche l’Ordine dei Giornalisti di Puglia, la Rete delle

Donne Costituenti di Puglia, il Teatro Pubblico Pugliese e la redazione di Puglia Eccellente.

Taranto, 18 luglio 2021

L’addetto stampa

🔊 Listen to this