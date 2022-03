(AGENPARL) – mer 16 marzo 2022 Nota stampa

ECONOMIA, CARO ENERGIA CASTELLI, “ACCISA MOBILE IPOTESI CONCRETA, GIA’ USATA NEL 2007”

Roma – “Nell’informativa di oggi al Senato, il Ministro Cingolani ha ben tracciato le aree di intervento, sopratutto a livello europeo, per arginare i rincari del costo dell’energia ed ha parlato di un’accisa mobile sui carburanti.

È un’ipotesi concreta per ridurre le accise su carburanti e combustibili per uso civile. Si tratta di un’operazione straordinaria, che si richiama ad un meccanismo previsto per la crisi del 2007, utile a contenere l’impatto dell’aumento del costo dei carburanti sui consumatori finali.

In sostanza, il maggior gettito IVA dovuto all’aumento della base imponibile, che abbiamo registrato a causa dall’incremento dei prezzi dell’energia, verrebbe utilizzato per ridurre l’accisa corrispondente e avere quindi una diminuzione del prezzo finale”. Così il Vice Ministro dell’Economia e delle Finanze, Laura Castelli.