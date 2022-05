(AGENPARL) – mer 11 maggio 2022 OFFICIAL USE

Chers Collègues,

Nous souhaitons vous rappeler que la présidente de la BERD Odile Renaud-Basso donnera une conférence de presse demain à la clôture de l’Assemblée Annuelle de la Banque à Marrakesh.

Mme la présidente annoncera le soutien que la Banque dédiera à l’Ukraine et répondra également à vos questions.

Quand : 10 :30 Londres/Marrakesh Jeudi 12 mai

Vos questions : en personne ou sur www.slido.com ou l’application Slido en utilisant le code #917000 et chercher «Conférence de presse de la présidente de la BERD»

———————————–

Dear all,

A reminder that EBRD President Odile Renaud-Basso will be giving a press conference tomorrow at the end of the Bank’s Annual Meeting.

She will be making a major announcement about EBRD’s support for Ukraine as well as answering your questions.

When: 10.30 London/Marrakech time, Thursday May 12th

