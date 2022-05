(AGENPARL) – mer 18 maggio 2022 È tempo di festival estivi: le feste rock ritornano nei quartieri dal 9 giugno al 4 settembre

Si partirà con il Riviera Folk festival per continuare con il Jamrock e quindi concludere con il Ferrock

Tornano anche quest’anno le feste giovanili nei quartieri della città di Vicenza. Dal 9 al 12 giugno si terrà il Riviera Folk festival, al parco di via Turati, a Santa Croce Bigolina. Dal 13 al 17 luglio toccherà al Jamrock Festival, al parco delle Fornaci nella zona del Mercato Nuovo. Dal 31 agosto al 4 settembre chiuderà la stagione il Ferrock, come di consueto al parco Retrone dei Ferrovieri.

I festival sono stati presentati oggi dall’assessore Marco Zocca, da Silvia Crosara, referente del Jamrock, da Nicola Tonello, presidente e direttore artistico del Riviera Folk festival, e Antonio Zaggia e Angelo Pilan del Ferrock.

“Dopo due anni di Covid ripartiamo davvero con i festival nei quartieri – ha affermato l’assessore al bilancio Marco Zocca – Nel 2020 le feste non si sono tenute, nel 2021 si sono svolti in modo indipendente Jamrock e Ferrock, mentre quest’anno siamo felici che si sia di nuovo riunito il coordinamento Feste rock, con il quale ritornano tre festival già in programma nei quartieri, a cui se ne aggiungerà uno in centro storico ancora in via di definizione. Da parte dell’amministrazione c’è stata la massima disponibilità a ripartire con le feste di quartiere, dei momenti di incontro e socialità soprattutto per i giovani ma anche per tutti i cittadini. Il sostegno del Comune è costituito da un contributo di 3500 euro per ogni festa, a cui si aggiunge la copertura dei costi relativi a corrente, acqua, rifiuti e pulizia delle aree, oltre alla concessione gratuita dei parchi e all’esenzione dal pagamento del canone unico patrimoniale. Quest’anno, inoltre, è stata richiesta agli organizzatori la valutazione previsionale dell’impatto acustico degli eventi musicali. Verrà così assicurato il rispetto del limite dei decibel previsti dalle norme a garanzia dei residenti. Confidiamo comunque nella collaborazione dei cittadini, con l’auspicio che tutti possano accogliere positivamente il ritorno di questi momenti di convivialità nei quartieri”.

“Rivedere finalmente tre feste rock quest’anno nella nostra città è davvero un grande segnale di ripartenza sociale – commenta anche il consigliere delegato alle politiche giovanili Jacopo Maltauro – Gli scorsi anni molti degli storici appuntamenti rock di quartiere erano stati fortemente limitati dalla pandemia e dalle restrizioni, finalmente, adesso questi eventi spalmati tra giugno, luglio e agosto torneranno a dare vitalità e comunità ai nostri quartieri cittadini. Come consigliere delegato alle politiche giovanili ritengo questi eventi rock, ormai consolidati, un’occasione di comunità e socialità davvero preziosa per il nostro territorio, in grado di offrire svago ed incontro sociale a molti giovani e cittadini vicentini. Ritengo che il sostegno dell’amministrazione, sia tecnico e sia economico, sia un bel messaggio di incoraggiamento e supporto alle realtà associative del nostro territorio e alle esigenze sociali delle giovani generazioni”.

La programmazione dei festival estivi è realizzata dal coordinamento Feste Rock di Vicenza, in rappresentanza delle associazioni Uorra Uorra (Riviera Folk Festival), Jamrock (Jamrock Festival) e Ferrock (Ferrock Festival), che da anni collaborano con l’amministrazione comunale. Gli eventi sono gratuiti oppure prevedono un’entrata simbolica a parziale copertura delle spese.

Riviera Folk festival

Dopo due estati di stop forzato, il Riviera Folk Festival, un mix tra una festa paesana e un festival musicale con ospiti nazionali ed internazionali, torna per la sua ventunesima edizione dal 9 al 12 giugno al parco di via Turati.

Diversi gli artisti che si esibiranno, tra questi: Jader Girardello, la band Diplomatico e il collettivo ninco nanco, i Colla, The sweet life society, Il Barone Lamberto, la band australiana Caravãna sun e i Mercanti di liquore. Non mancheranno l’Osteria all’Albera Morta, i Gazeebos, Ai Salbanei, gli stand per gli amanti delle birre, dalle più classiche alle artigianali più ricercate, i tipici primi piatti o i panini del Calderone.

L’ingresso al Riviera Folk Festival sarà gratuito.

Jamrock

Concerti e musica all’aria aperta, una cena sotto le stelle, una birra in compagnia di amici: anche quest’anno non poteva mancare il Jamrock, unico festival a non aver mai saltato un’edizione nemmeno negli ultimi due anni. Un evento, dal 13 al 17 luglio, che festeggerà l’importante traguardo delle dieci edizioni.

Il festival si svolgerà nell’area verde di Parco Fornaci, a due passi dalla vecchia sede storica di Park Farini, una scelta che già l’anno scorso ha premiato il gruppo organizzativo desideroso di dare al festival un aspetto più “green”. La novità, invece, riguarderà la durata della manifestazione: non più quattro giorni bensì cinque, un modo per festeggiare il traguardo della decima edizione.

Vasta la scelta in particolare per quanto riguarda la ristorazione: dagli arrosticini ai panificati, dagli hamburger gourmet fino ad arrivare ai primi piatti di pasta fresca grazie alla collaborazione con alcune apprezzate realtà locali quali il Pastificio Vicenza, The Drunken Duck, La Piccola Osteria e Fattore F.

Ricco anche il programma artistico, che vedrà tra i vari artisti che si esibiranno Laila Al Habash, Inoki, Claver Gold, Dj Shocca, Dub Fx, Giuse The Lizia, Dutch Nazari, Mellow Mood.

Per maggiori informazioni: https://www.jamrockfestival.it/

Ferrock

Dal 31 agosto al 4 settembresi terrà la ventiquattresima edizione del Ferrock al parco Retrone. In programma ci sono delle sorprese e novità, sia dal punto di vista artistico sia strutturale, che saranno presentate prossimamente. Si esibiranno artisti internazionali, come i Booze and Glory, e star locali, come i Messa e i Los Muchos Gramos. Ci saranno, inoltre, nuove collaborazioni e nuovi stand con proposte alimentari ampie e alternative.

