(AGENPARL) – mer 08 dicembre 2021 [Se non leggi correttamente questo messaggio, clicca qui](https://spin-to.musvc2.net/e/r?q=LB%3dAzLCL_xsps_93_EtYr_O9_xsps_885WmZK.FgA9Nv59BkFG.6uE_EtYr_O9l_JnvV_T3KtD.xLvP_EtYr_O9_xsps_9800o_JnvV_U1P8SDT98x0q_JnvV_U1QA74-_KWum_VjQPT6T_EtYr_P4mZ_EtYr_P4i_JnvV_U1C_xsps_8XK_KWum_VjHI_KWum_UB_JnvV_TSWw369D_JnvV_TSQ_xsps_96CI_xsps_8XJUF_JnvV_TSQ_xsps_96CO_xsps_8XU8nb7.Y_xsps_93BV_xsps_93WD_xsps_96JO6OKqIn3x4gj%266%3dDVTaF%266%3d0NyNzU.t7G%26By%3dSOc0V%269%3dW%26t%3dWVbF%26G%3dPaESW%26M%3d7ZVa0STUCW&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

[Testo alternativo]

È nata MRT Virtual, la nuova app con realtà aumentata dei Musei Reali per offrire al pubblico esperienze sempre più immersive e coinvolgenti

Creata in collaborazione con la Consulta per la Valorizzazione dei Beni Artistici e Culturali di Torino, è scaricabile gratuitamente e verrà ampliata con nuovi contenuti e funzioni

Torino, 8 dicembre 2021. Un inedito strumento digitale per offrire al pubblico nuovi contenuti ed esperienze all’interno del percorso espositivo dei Musei Reali; si chiama MRT Virtual ed è la nuova app nata in collaborazione con la Consulta per la Valorizzazione dei Beni Artistici e Culturali di Torino a seguito del restauro dell’altare della Cappella della Sindone. Basata sulla tecnologia della realtà aumentata, questa nuova applicazione è stata progettata come un raccoglitore di contenuti multimediali, oggi focalizzati sulla conoscenza dettagliata dell’Altare, la Cappella e il Boschetto dei Giardini Reali ma presto implementata e arricchita da nuovi argomenti e funzioni come ad esempio la gamification.

L’applicazione, sviluppata da Ribes Solutions e VisivaLab, è scaricabile gratuitamente da Google Play Store (android), App Store (iOS) o attraverso un QR code posizionato in prossimità dell’ingresso della zona sacra dei Musei, e troverà la sua massima espressione attraverso l’attivazione della telecamera del proprio dispositivo che, puntata verso le aree di interesse, offrirà all’utente contenuti testuali, video, foto e animazioni in realtà aumentata estremamente suggestivi e coinvolgenti.

Questo progetto si inserisce all’interno del piano di innovazione e trasformazione digitale, GoDigital!, avviato gli scorsi mesi dai Musei Reali che porterà nei prossimi anni a cambiamenti molto importanti per il pubblico e per lo staff dei Musei stessi. Altre soluzioni tecnologiche sono, infatti, in fase di sviluppo e verranno presentate nei primi mesi del 2022, tra queste: un nuovo sito web, rivisto non soltanto nella rinnovata veste grafica ma anche nei contenuti e nei servizi offerti, innovative segnaletiche digitali per orientare il visitatore nel percorso dei Musei; totem per il rilevamento del gradimento e della soddisfazione e l’implementazione di un un free WI-FI nei Giardini Reali.

“Tutto ciò è soltanto la punta dell’iceberg di un cambiamento più profondo e duraturo per portare l’utente al centro dell’azione dei musei, mediante un nuovo modello di interazione, in ottica omni-canale. – dichiara Enrica Pagella, Direttrice dei Musei Reali -. La trasformazione digitale e i nuovi bisogni dettati dall’emergenza sanitaria impongono ai musei lo sviluppo di nuove modalità d’ascolto, costruendo una relazione empatica con il pubblico che offra a tutti opportunità di fiducia, di benessere e di ripresa, anche attraverso lo sviluppo di idee e di progetti ad alto contenuto inclusivo e partecipativo”

“Da 34 anni il percorso di Consulta è orientato all’innovazione culturale e tecnologica. L’applicazione, scaricabile gratuitamente, che oggi presentiamo segue altre significative tappe degli ultimi mesi: l’App per la visita di Palazzo Madama e la realizzazione della Sala della Vita del Museo Egizio ad alto contenuto tecnologico, presentate nel giugno scorso e l’iniziativa europea S-T-Arts dedicata al Complesso di Stupinigi, appena conclusa. È in fase di progettazione l’App dedicata al MAO-Museo d’Arte Orientale. Le aziende Socie della Consulta credono nel brand ‘Torino’ e promuovono progetti di valorizzazione per contribuire a costruire la Torino del futuro, nel profondo rispetto dell’eredità storico-artistica che il passato ci ha consegnato.” Commenta Giorgio Marsiaj, Presidente Consulta per la Valorizzazione Beni Artistici e Culturali di Torino.

I Soci della Consulta: 2A, Armando Testa, Banca del Piemonte, Banca Fideuram, Banca Intermobiliare,

Banca Passadore & C., Buffetti, Building, Buzzi Unicem, C.L.N., Chiusano & C., Costruzioni Generali Gilardi, Deloitte & Touche, Deltatre, Ersel, Fenera Holding, Ferrero, Fondazione Compagnia di San Paolo,

Fondazione Crt, Garosci, GMT Holding & Co., Gruppo Ferrero-Sied Energia, Intesa Sanpaolo, Italgas, Lavazza, Martini & Rossi, Mattioli, M. Marsiaj & C., Pirelli, Reale Mutua Assicurazioni, Reply, Skf, Stellantis,

Unione Industriali Torino, Vittoria Assicurazioni.

[Image]

[SCARICA LE FOTO E IL COMUNICATO STAMPA](https://spin-to.musvc2.net/e/t?q=A%3dATJfC%26B%3dG%26L%3d8YLh%26r%3dSKg4Z%268%3dFwJ3Q_uqfx_61_5yVp_ED_uqfx_56qPlLr.ErEtJh.32K_uqfx_56qPlLr_PTsc_Zi62Jg55Q_uqfx_56D6YL8HP9d1nyqpLKnxyVTxvbu6-ydOS4aJplX_5yVp_FDxI3_PTsc_agIu9u91E%26g%3dC8Qy3E.LhJ%26vQ%3d4RMb7&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

Per ulteriori informazioni:

🔊 Listen to this