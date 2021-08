(AGENPARL) – gio 26 agosto 2021 Il campionato europeo under 23 di Verona e San Martino Buon Albergo ha scelto le quattro semifinaliste che venerdì si giocheranno un posto nella finalissima e il pass per i Mondiali. A Olanda, Italia e Gran Bretagna promosse dopo la seconda giornatasi è aggiunta giovedì la Germania, che a suon di fuoricampo ha travolto il Belgio. La Rep. Ceca finisce addirittura quarta.

L’Olanda ha sbrigato in mattinata a San Martino Buon Albergo la pratica Ucraina (10-0 al 6°) senza premere sull’acceleratore e lasciando le briciole agli avversari grazie a Postelmans (4bv-5so).

Il regno dei Paesi Bassi va subito in vantaggio con il triplo di Rip, a casa sulla rimbalzante di Delassa. Al 4° il raddoppio di Van de Sanden che firma un singolo e va a punto sulle hit di Piternella e Kemp. I ragazzi di Sidney De Jong allungano definitivamente al 5° con un big-inning da sette punti: Rip apre la ripresa con un doppio e va a casa sulla hit di Kops, che a sua volta segna grazie a Piternella, che corre a casa insieme a Selassa sulla valida di Silberie. L’attacco oranje firma anche un fuoricampo da tre punti di Lourens Martie, che permette di andare sul 9-0. Silberie manda tutti sotto la doccia con il singolo che fa segnare Kops.

IL TABELLINO DI OLANDA-UCRAINA

https://www.wbsceurope.org/en/events/2021-u-23-european-baseball-championship/schedule-and-results/box-score/83872

La Germania si è garantita l’accesso alla zona medaglia strapazzando il Belgio (10-2)a suon di fuoricampo. Nella sfida disputata a San Martino Buon Albergo i tedeschi di Steve Jansen hanno spedito oltre la recinzione ben cinque palline, due battute da Marco Cardoso (3/4, 4pbc) e Simon Baumgardt (2/4, 3pbc) e una da Lou Helmig. La Germania ha messo subito sulla strada giusta il match con l’homer di Cardoso e il triplo di Grimes, a casa su un errore difensivo. Il Belgio ha accorciato le distanze al 3° con una volata di sacrificio di De Bauwer, ma al cambio di campo il singolo di Cardoso e il fuoricampo di Baumgardt hanno portato i tedeschi sul 5-1. Cardoso, dopo la base a Dinski e al singolo di Walther, fa lievitare il punteggio sull’8-1 con la seconda legnata di giornata. Dopo il punto di Walther su un errore, Baumgardte Helmig al 6° fissano il risultato finale sul 10-2grazie ad un fuoricampo a testa. La Germania rimane tra le grandi, mentre il Belgio esce dal podio due terzi posti.

IL TABELLINO DI GERMANIA-BELGIO

https://www.wbsceurope.org/en/events/2021-u-23-european-baseball-championship/schedule-and-results/box-score/83871

La Repubblica Ceca, campionessa 2019, scende dal trono con una vittoria sulla Francia, grazie ad una clamorosa rimonta dallo 0-5 al 7-5. I cecki hanno iniziato il nono inning sotto 5-2, ma una serie di basi ball e un colpito da parte di Pontiac e Moore hanno fatto pienare le basi, segnare il punto di 5-3, prima di un grande slam di Chlup che ha cambiato improvvisamente il volto di una gara che sembrava già segnata. I transalpini si sono portati sul 3-0 andando a segno nelle prime riprese, grazie rispettivamente ai tripli di Brossier e Paula, a segno con una rimbalzante, e con il doppio di Zan. Un altro doppio, di Paula, ha portato il punteggio sul 5-0 al 5°.Al cambio di campo i ceki hanno avuto un sussulto, segnando prima grazie alla volata di sacrificio di Zelenka, poi sul singolo di Riegger. Lacombe (3bv-4so, 4.1rl) ha messo in difficoltà i campioni uscenti, mentre Pontiac ha tenuto ben per riprese, prima di cedere al nono, con due basi ball, il posto a Eric Moore. Il secondo riievo ha colpito Ondrusek e ha dato la base a Kubica, che ha fatto segnare il 5-3. Marek Chlup ha spedito lontanissima la pallina oltre la recinzione, regalando la prima gioia alla Rep. Ceca.

IL TABELLINO DI REP. CECA-FRANCIA

https://www.wbsceurope.org/en/events/2021-u-23-european-baseball-championship/schedule-and-results/box-score/83869

I risultati della 3ª giornata.

Gir. A:Rep. Ceca-Francia 7-5,Gran Bretagna-Italia, ore 20,30 a Verona.

Class.: Gran Bretagna eItalia 1000 (2-0); Rep. Ceca 333 (1-2); Francia 0 (0-3).

Gir. B:Olanda-Ucraina 10-0 (6°), Germania-Belgio 10-2.

Class.: Olanda 1000 (3-0); Germania 667 (2-1); Belgio 333 (1-2); Ucraina 0 (0-3).

Venerdì: a San Martino Buon Albergo, ore 10 Belgio-Francia; ore 15 semifinale; a Verona ore 15,30Ucraina-Rep. Ceca, ore 20,30 semifinale.

🔊 Listen to this