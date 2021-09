(AGENPARL) – Roma, 09 settembre 2021 – Lo spazio e l’evoluzione dello spazio, cioè, lo stato di fusione di spazio e tempo, che non è né tempo né spazio, ma anche tempo e spazio. Il programma è relativo ai programmatori. Il tempo e lo spazio percepiti dai fattori del gioco sono reali. Al contrario, il nostro mondo percepito da dimensioni superiori è anche un mondo di gioco virtuale, che a sua volta risale all’undicesima dimensione o Alcuni dicono che ci sono più di venti dimensioni. Per ogni dimensione superiore, c’è una sottovalvola che controlla la valvola a valle, e ogni valvola è controllata da un giocatore.

Nel capo progettista, tutto è programmazione virtuale. Sopra di noi e sotto il capo progettista, diverse dimensioni sono entità reciproche e reciproche immagini speculari virtuali. In breve, più alta è la dimensionalità, più più complessa è la fusione e la mescolanza di spazio e tempo (non tempo e spazio, ma anche tempo e spazio), o si mescola con modelli più quantitativi

schemi, cioè la prima volta fuori dal tempo e dallo spazio. Tre “interfase” e la quarta “interfase”. Per quanto riguarda la terza

“interfase” e la quarta “interfase”, è difficile da osservare nel tempo e nello spazio tridimensionale perché sono tutte in un

sottile “urna”. Fino al giocatore totale della valvola totale, noto anche come il capo progettista, tutto a valle è l’esternalizzazione di

sua idea certa o di innumerevoli idee indipendenti. Lì, non c’è tempo e spazio, e non c’è nessuna “interfase” fissa da definire

più, perché quella è la fine di tutto e l’origine di tutto, che può essere un processo ciclico.

Forse nella valvola principale, è la modalità di esistenza del super “portatore”, o non c’è bisogno di un portatore, o può esistere con l’aiuto di qualsiasi “portatore”.



Tuttavia, varie cosiddette valvole possono anche essere incrinate e persino viaggiare verso modalità superiori. Spiegate in modo divulgativo con esempi pratici esempi, ricordate che una comprensione approfondita è l’inizio della terminazione! Il pensiero quantistico può essere la chiave dinamica più vicina per decifrare completamente il codice sorgente di questo universo tridimensionale universo tridimensionale.

In altre parole, una volta decifrato, il gioco finirà naturalmente! Come hanno fatto i robot ad avere finalmente l’intelligenza artificiale? Il percorso che hanno è stato nient’altro che il cambio di portante! Aggiornamento della portante!

Portante compatibile! Forse, la cosa spaventosa è che il pensiero quantistico si è avvicinato al confine di questo gioco virtuale dello

spazio-tempo, e può anche saltare il punto critico dell’esistenza di del vettore spazio-temporale tridimensionale. In modo da evolvere in un portante ad alta densità.

Quattro nuove invenzioni Al fine di ridurre fondamentalmente il valore di entropia del nostro sistema spazio-temporale multidimensionale e ciclicamente chiuso che alla fine andrà all’estinzione, solo quattro nuove invenzioni sono state adottate nella fase iniziale: Primo: il nuovo elemento rivoluzionario è il materiale dell’acceleratore di diverse volte la velocità della luce (compresa la navetta spazio-temporale basata su questa tecnologia, nota anche come l’astronave madre spazio-temporale, la cui potenza è azionata dalla guida di energia potenziale della forza del campo spazio-temporale multidimensionale)), Secondo: Macchine a moto perpetuo (preliminarmente limitate al tempo e allo spazio tridimensionale), che alla fine hanno portato ad un cambiamento rivoluzionario nella struttura della società umana, cioè il mondo della “Grande Armonia” è diventato una realtà prima. Terzo: convertitore quantico di luce e materia oscura. Questo strumento è estremamente importante, e in una certa misura, può ridurre l’improvviso aumento e la mutazione dell'”entropia” extra del sistema causata dalla seguente quarta categoria di nuove invenzioni. Quarto: Completamente incrinare l’enzima reagente di declino supergene basato sul codice di declino della vita, comunemente noto come “pillola di ringiovanimento”. Le quattro nuove invenzioni possono essere ottenute solo dal processo di scoperta del mondo interiore degli esseri umani. Saggi antichi e moderni in patria e all’estero continuano a guidarci su come guardare il cielo e la terra. Tuttavia, l’attenzione non è ancora sul corpo esterno (noto anche come l’esterno del sé), ma sul corpo del sé stesso. A giudicare dall’intenzione originale del disegno del mondo tridimensionale, il centro della terra è come il cuore individuale di ognuno di noi, che è un’unità che rispecchia l’esistenza di vari sistemi. Inoltre, per chiarire il rapporto proporzionale tra materia oscura e materia luminosa, come il rapporto di qualità, come misurarlo. C’è un metodo estremamente semplice, ma utilizzando le statistiche storiche, cioè, l’attuale popolazione globale può essere confrontata con il numero cumulativo di morti dalla comparsa della specie umana nei tempi antichi. Perché la relazione corrispondente esiste relativamente in qualsiasi sistema. La realizzazione della quarta categoria delle nuove quattro invenzioni e la produzione di massa su larga scala è molto probabile che riapra il vaso di Pandora, perché in questo modo, il sistema circolare e chiuso relativamente esistente dell’esistenza crollerà gradualmente da allora in poi. Proprio come la sezione aurea in geometria significa che è ben progettata, anche il rapporto tra materia oscura e materia leggera dovrebbe essere attentamente configurato. Se ci sono sempre meno morti e la morte è completamente finita, allora qual è il significato della cosiddetta “sopravvivenza”? Parte della risposta, mi concentrerò sull’entropia della volontà.