COMUNICATO STAMPA N.5112

28 giugno 2021

È arrivato il momento del “Summer in Rendella”

Tutti gli eventi in programma dal 1° luglio al 30 settembre 2021

L’Assessore alla Cultura Rosanna Perricci e la Biblioteca civica “Prospero Rendella” comunicano che a partire dal 1° luglio al 30 settembre 2021 riparte “Summer in Rendella”: attività e laboratori in presenza per bambini e adulti, video-rubriche online sui canali social istituzionali della biblioteca.

RENDELLA DEI BAMBINI – #outsideRendella

Dal 1° luglio e tutti i giovedì pomeriggio alle ore 18.00 la seconda edizione di Rendella dei Bambini #outsideRendella, passeggiata intorno alla biblioteca con lettura animata e ad alta voce dedicata ai nostri piccoli utenti. Ogni mese sarà dedicato ad un tema specifico che ci permetterà, insieme alle bibliotecarie, di scoprire emozionanti storie, nuovi amici e magici segreti:

Luglio – Io e la principessa Terra

Letture dedicate all’educazione ambientale e alimentare. Come possiamo salvaguardare la “Principessa Terra” e assicurare un futuro felice ai nostri bambini? Insegnando loro il rispetto per tutto ciò che li circonda.

Agosto – Il piccolo scrittore Maisazio: Eric Carle

Un mese dedicato ad un grande scrittore e illustratore americano di libri per ragazzi, scomparso lo scorso 23 maggio. Un percorso che avrà come protagonisti tanti animali che ci insegneranno l’importanza della speranza, della fiducia, dell’amicizia e dell’amore.

Settembre – Magica Puglia

Un percorso conoscitivo pensato per i più piccoli per raccontare la storia, le fiabe popolari, i tesori e i luoghi meravigliosi della nostra amata terra.

MUSIC LAB

Da martedì 6 luglio riapre all’utenza e alla comunità il Music Lab, il laboratorio musicale della Rendella. Chiuso al pubblico a causa dell’emergenza pandemica dopo le prime settimane di attività, il Music Lab ci ha accompagnato con diverse attività online e a distanza da luglio 2020 a maggio 2021 (disponibili alla visione sul sito e sul canale YouTube della Rendella), promuovendo la sua attività di promozione della cultura musicale con:

– Scriviamo una canzone?:il laboratorio di scrittura per imparare ad inventare motivi musicali e ritornelli cantati fino alla costruzione di una vera e propria canzone;

