(AGENPARL) – gio 26 agosto 2021 Davide Bordoni (Lega-Salvini Premier):

BORDONI “Gli indegni metodi della sinistra, che non ascolta e riscrive i fatti a proprio uso e consumo, si qualificano da soli. Contro Durigon hanno scatenato la solita macchina del fango, a caccia di facili consensi.” Così in una nota il consigliere capitolino e dirigente della Lega-Salvini Premier Davide Bordoni” Una polemica estiva che sa di ideologia e populismo, forse per coprire la patologica mancanza di contenuti di un partito che pur di governare si piega a qualunque forma di compromesso politico. A Claudio, uno dei parlamentari più bravi abbiamo, va la mia personale vicinanza umana e politica. Sono convinto che Durigon verrà “utilizzato” dal partito perché le sue capacità e competenze sono conosciute e serviranno al partito per radicarsi ancora di nel centro sud.”

