Duplice violenza sessuale, Lega, episodi gravissimi, da Lamorgese silenzio inaccettabile

Varese, 7 dic – “È inaccettabile il silenzio del ministro dell’Interno su quanto avvenuto sul treno per pendolari Milano-Varese, dove due ventenni sono state vittime di violenze sessuali da parte dei due giovani Tony e Hamza, individuati e arrestati dalle forze dell’ordine dopo le coraggiose denunce delle ragazze. Episodi gravissimi, proprio nei giorni in cui tanto si parlava di violenza sulle donne, sui quali la Lamorgese non ha ancora trovato il tempo di dire neppure una parola: forse vuole nascondere l’ennesimo caso di un clandestino, entrato nel nostro Paese senza alcun controllo?”.

Così in una nota Isabella Tovaglieri, europarlamentare della Lega, componente della commissione Femm.

