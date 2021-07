(AGENPARL) – ven 02 luglio 2021 POLIZIA DI STATO

COMUNICATO STAMPA

QUESTURA DI SALERNO

2 luglio 2021

Salerno, Polizia di Stato – arrestato spacciatore a Nocera, la droga nascosta ovunque, anche nelle scarpe da trekking.

Gli Agenti della Polizia di Stato, in servizio al Commissariato di Nocera Inferiore hanno arrestato F.A., cavese del 1990, dimorante a Nocera Inferiore per detenzione di stupefacente a fini di spaccio.

I poliziotti del Commissariato, nell’ambito di un’attività info-investigativa hanno perquisito la casa dell’indagato ed hanno trovato le prime dosi di droga all’interno di un paio di scarpe da trekking, ove il pusher aveva nascosto circa 13 grammi di cocaina e 18 grammi di hashish.

Inoltre, gli Agenti hanno anche trovato altro stupefacente in vari nascondigli della casa, in particolare nella camera da letto, in cui lo spacciatore deteneva alcune dosi di Marijuana.

Peraltro, il maggior quantitativo di stupefacente è stato trovato dagli Agenti nel garage della casa del pusher, ove gli Agenti hanno trovato una valigia di colore blu con dentro oltre un chilo e mezzo di Marijuana.

I poliziotti hanno quindi tratto in arresto lo spacciatore per la detenzione della droga sequestrata e lo hanno posto a disposizione del Pubblico Ministero che ne ha disposto la presentazione al rito per direttissima che si celebrerà oggi al Tribunale di Nocera Inferiore.

🔊 Listen to this