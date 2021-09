(AGENPARL) – gio 02 settembre 2021 ​​​​​​​​​​​​​​

Venerdì 10 settembre 2021 ore 16:30

“Carte de tendre” – Sulle orme dell’immaginazione creativa di Madelaine de Scudéry, la rappresentazione, in suoni, della mappa della tenerezza

a cura dell’Ensemble “Flautilia”: Cecilia Vendrasco, flauto; Elena Bernaus, flauto: Noemi Olivotto, flauto

Il Museo di Palazzo Grimani il 10 settembre ospiterà il concerto finale della masterclass per ragazzi “Flautilia”

L’ensamble “Flautilia” immaginadi plasmare in suoni i luoghi immaginari descritti dall’affascinante intellettuale del XVII secolo Madeleine de Scudéry nel suo Clélie, che descrivono La Carte du Tendre: una caleidoscopica mappa della tenerezza in cui la città di Nuova Amicizia e le città di Tenerezza-su-Stima, Tenerezza-su-Inclinazione, Tenerezza-su-Riconoscenza preludono ad un viaggio immaginifico dei sentimenti, ad una metafora letteraria delle possibili vie di conoscenza dell’altro da sé.

L’ensemble “Flautilia” propone una possibile interpretazione musicale de La Carte du Tendre, attingendo al repertorio classico e contemporaneo ed alternando brani solistici curati da Elena Bernaus e Noemi Olivotto a partiture di ensemble che vedranno coinvolti anche giovanissimi allievi di flauto.

Il concerto si svolgerà nel cortile del Museo, nel rispetto della normativa COVID-19 vigente.

Laprenotazione è obbligatoriae consente l’ingresso con tariffazione ridotta a 7,50 € e include la visita alMuseoe alle mostre Domus Grimani e Archintodi Georg Baselitz.

Sabato 11 settembre 2021 ore 18 e ore 20

TRIO TORANJ

L’albero della vita

Vahid Haijhosseini –santurHosna Parsa –kamanchechPaolo Modugno – tamburi a cornicedayerehebendir

Il Museo di Palazzo Grimani l’11 settembre ospiterà un concerto di musica classica persiana con gli strumenti tradizionali del santour e kamancheh affidati rispettivamente a Vahid Hajihosseini e Hosna Parsa, con l’apporto delle percussioni di Paolo Modugno. Nel programma brani d’autore e composizioni tradizionali intervallati da improvvisazioni.

Biglietti:

intero 18 € + diritto di prevendita

ridotto 12 € + diritto di prevendita (under 26, over 65, residenti Città metropolitana di Venezia)

Prevendite: on line e nei punti vendita [Vivaticket](http://biglietteriaonline.tm.vivaticket.com/biglietteria/listaEventiPub.do?codice=venetojazz21)e VeneziaUnica.

Il Biglietto potrà essere acquistato anche nella biglietteria del Museo, dalle 17:00 in poi, fino ad esaurimento dei posti disponibili ed ècomprensivo di visita al Museoe alle mostreDomus Grimani e Archinto di Georg Baselitz.

Il concerto si svolgerà nel cortile del Museo, nel rispetto della normativa COVID-19 vigente.

In ottemperanza alle disposizioni governative, D.L. 23 luglio 2021 n.105, l’accesso sarà permesso solo esibendocertificazione verde (Green Pass)e documento di identità valido, salvo esenzioni previste per legge.

Museo di Palazzo Grimani – Polo Museale del Veneto

Castello 4858 – Ruga Giuffa (Campo S. Maria Formosa)

30122 Venezia

www.polomusealeveneto.beniculturali.it/musei/museo-di-palazzo-grimani

