(AGENPARL) – lun 21 giugno 2021 Questura di Salerno

COMUNICATO STAMPA

Salerno, 21 giugno 2021

POLIZIA, SALERNO: sorpresi durante l’acquisto di droga. Controlli a Sarno, arrestato pusher dal Commissariato di P.S. di Sarno.

Gli Agenti della Polizia di Stato, in servizio al Commissariato di Pubblica Sicurezza di Sarno, ieri sera, alle ore 22.40, in via Sarno Palma, giunto all’altezza di un bar hanno controllato due persone sospette: S.D. del 1978, sorpreso dagli Agenti a cedere droga in cambio di denaro ad un altro uomo.

Lo spacciatore, S.D., ha provato a fuggire ma è stato bloccato dagli Agenti che hanno anche recuperato quattro dosi di droga, del tipo cocaina, che il pusher ha provato ad gettare a terra, insieme alla somma provento dello spaccio, in banconote di vario taglio, per un totale di 70 euro.

Gli Agenti del Commissariato di Sarno hanno perquisito l’abitazione dello spacciatore sequestrando un’altra somma di denaro provento di spaccio, 110 euro in banconote di piccolo taglio.

I poliziotti hanno quindi tratto in arresto il pusher, che annovera precedenti per resistenza, minacce, detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, e lo hanno posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che ne ha disposto la traduzione agli arresti domiciliari in attesa della convalida del provvedimento.

