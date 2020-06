DROIT à L’éGALITé DE RéMUNéRATION: LE COMITé EUROPéEN DES DROITS SOCIAUX CONSTATE DES VIOLATIONS DANS 14 PAYS- L’éCART DE RéMUNéRATION HOMMES/FEMMES EST « INACCEPTABLE » DéCLARE LA SECRéTAIRE GéNéRALE

(AGENPARL) – lun 29 giugno 2020 Image

Droit à l’égalité de rémunération : le Comité européen des droits sociaux constate des violations dans 14 pays

L’écart de rémunération entre les hommes et les femmes est « inacceptable », déclare la Secrétaire Générale, Marija Pejčinović Burić

Les réclamations ont été présentées au CEDS, qui contrôle l’application de la Charte, par l’ONG internationale University Women of Europe (UWE).

Le CEDS a constaté que les 15 États concernés s’étaient dotés d’une législation satisfaisante reconnaissant le droit à un salaire égal pour un travail égal ou un travail de valeur égale, mais a conclu à diverses violations – sauf en ce qui concerne la Suède – principalement liées à l’insuffisance de progrès en vue de réduire l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes, mais aussi, dans certains cas, liées au manque de transparence salariale sur le marché du travail, à l’absence de voies de recours effectives ou au manque de pouvoirs et de ressources des organismes nationaux de promotion de l’égalité hommes-femmes.

De plus, malgré l’instauration de quotas et d’autres mesures, les femmes continuent également d’être sous-représentées aux postes d’encadrement dans les entreprises du secteur privé.

Le CEDS note que l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes s’est resserré dans certains pays, mais que les progrès restent insuffisants.

Contexte

Selon la Charte, le droit à l’égalité de rémunération doit être garanti par la loi. Le CEDS a identifié en particulier les obligations suivantes incombant aux États :

· Reconnaître le droit à une rémunération égale pour un travail égal ou de valeur égale dans leur législation ;

· Assurer aux victimes de discrimination salariale l’accès à des voies de recours effectives ;

· Assurer et garantir la transparence salariale et permettre les comparaisons de rémunération ;

· Assurer l’existence d’organismes de promotion de l’égalité et d’institutions efficaces en la matière afin de garantir en pratique l’égalité de rémunération.

Le CEDS observe que l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes ne résulte plus uniquement ou ni même en premier lieu d’une discrimination en tant que telle. Il découle essentiellement de différences dans les « caractéristiques moyennes » des femmes et des hommes sur le marché du travail. Ces différences résultent de nombreux facteurs, tels que la ségrégation horizontale, caractérisée par la concentration d’un sexe dans certaines activités économiques (ségrégation sectorielle entre les sexes) ou la concentration d’un sexe dans certaines professions (ségrégation professionnelle entre les sexes), et la ségrégation verticale, notamment le fait que trop peu de femmes occupent les postes d’encadrement et de haut niveau les mieux rémunérés au sein des entreprises. Par conséquent, les États devraient analyser l’impact des mesures adoptées pour lutter contre la ségrégation entre hommes et femmes dans l’emploi, en améliorant la participation des femmes à un plus large éventail de professions.

S’agissant plus particulièrement de la ségrégation verticale sur le marché du travail, les décisions soulignent les obligations positives des États pour lutter contre ce phénomène, notamment en favorisant l’avancement des femmes aux postes de décision dans les entreprises privées. Cette obligation peut impliquer la mise en place de mesures législatives contraignantes pour assurer l’égalité d’accès aux conseils d’administration des entreprises, notamment l’instauration de quotas ou d’objectifs déterminés dans les secteurs public et privé, afin de favoriser la parité. Toutefois, une approche peu contraignante qui encourage le changement est également possible, sous réserve de permettre des progrès mesurables. Les mesures visant à promouvoir l’égalité des chances entre les femmes et les hommes sur le marché du travail doivent inclure la promotion d’une parité effective dans la représentation des femmes et des hommes aux postes décisionnels dans les secteurs public et privé.

