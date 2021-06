(AGENPARL) – sab 12 giugno 2021 DROGA A CARINI E CINISI, DUE ARRESTI DEI CARABINIERI

L’incessante attività di contrasto ai reati in materia di sostanze stupefacenti

svolta dai Carabinieri della Compagnia di Carini ha consentito di mettere a

segno due arresti e tre denunce in stato di libertà per detenzione ai fini di

spaccio.

Un diciottenne residente a Cinisi è stato infatti sorpreso dai militari mentre

cedeva una dose di cocaina a un acquirente: la successiva perquisizione

domiciliare ha portato al rinvenimento di 52 grammi della stessa sostanza,

insieme a materiale vario per il taglio ed il confezionamento e oltre 1600 euro

in contanti, ritenuti provento della pregressa attività di spaccio e posti in

sequestro insieme alla droga.

L’arresto del giovane, già noto alle forze dell’ordine, è stato convalidato dal

G.I.P. di Palermo che ha disposto per lui la custodia cautelare presso la casa

circondariale “Lorusso-Pagliarelli” di Palermo. Insieme al diciottenne, sono

state denunciate in stato di libertà tre persone sorprese all’interno della stessa

abitazione. L’acquirente è stato invece segnalato alla Prefettura di Palermo, in

qualità di assuntore.

La sostanza sequestrata verrà campionata ed analizzata dal competente

laboratorio del Comando Provinciale di Palermo: la stessa, se immessa sul

mercato al dettaglio, avrebbe fruttato oltre 3000 euro.

Un altro arresto è scattato a Carini, dove i militari della Compagnia, con la

determinante collaborazione del Nucleo Carabinieri Cinofili di Palermo

Villagrazia, hanno rinvenuto a casa di una 32enne carinese quasi 600 grammi

di marijuana, nonché una pianta di cannabis. L’arresto della donna, già nota

alle forze di polizia e accusata del reato di detenzione ai fini di spaccio di

sostanze stupefacenti, è stato convalidato dal G.I.P. di Palermo, che ha

disposto la misura cautelare dell’obbligo di dimora nel comune di residenza. Il

valore sul mercato della sostanza sequestrata, che verrà sottoposta alle rituali

analisi qualitative e quantitative, si sarebbe aggirato intorno ai 6000 euro.

