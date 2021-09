(AGENPARL) – lun 06 settembre 2021 Trento, 6 settembre 2021

DRIVE VACCINI E TAMPONI: ORARI E ACCESSI MODIFICATI Sabato 11 settembre (dalle 9 alle 13) torna l’open day vaccinale

Viabilità di accesso e orari di apertura modificati questa settimana per i drive through di Trento sud: quello vaccinale di San Vincenzo (Mattarello) e quello dedicato ai tamponi del Palazzetto dello sport di via Fersina. Le variazioni sono legate alle competizioni dei campionati europei di ciclismo su strada che si svolgeranno a Trento dall’8 al 12 settembre. Il drive vaccinale di San Vincenzo resterà chiuso nelle giornate di mercoledì 8 e giovedì 9 settembre, mentre il drive tamponi di via Fersina sarà raggiungibile – nelle giornate dell’8 e del 9 settembre – solo ed esclusivamente dall’uscita 2 della tangenziale (Trento sud – uscita rotatoria “centro sportivo”).

Nel dettaglio, gli orari di apertura del drive through vaccinale di San Vincenzo per questa settimana:

martedì 7: dalle 9 alle 16

mercoledì 8 e giovedì 9: chiuso per campionati europei di ciclismo

venerdì 10: dalle 9 alle 18

sabato 11: dalle 9 alle 13 accesso libero per le prime dosi; dalle 13 alle 16 accesso su prenotazione.

Come già anticipato, per sabato 11 settembre è prevista una nuova mattinata «open day» con l’accesso libero alla vaccinazione per chi ancora non ha iniziato il ciclo vaccinale. Chi ha già fatto la prima dose dovrà rispettare l’appuntamento della seconda, secondo gli intervalli di tempo previsti dalla tipologia del vaccino.

Chi ha già fatto, o farà, la prima dose senza appuntamento, dovrà poi prenotare in autonomia la seconda somministrazione al CUP online https://cup.apss.tn.it/webportal/vaccinocovid/main/home («2ª dose per residenti in Trentino e per lavoratori, turisti o studenti in Trentino»)

Al drive tamponi di via Fersina si accede come di consueto solo su prenotazione.

