VIBO VALENTIA È di un ferito il bilancio di un incidente avvenuto in mattinata a Drapia. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo era alla guida della sua auto, una Fiat Punto, quando attorno alle 7,30 circa per cause in corso di accertamento ha perso il controllo finendo fuori strada lungo la strada provinciale 17 nella frazione di Caria. La corsa della vettura si è arrestata contro un albero. Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco del Comando Provinciale di Vibo che hanno provveduto ad estrarre l’uomo dalle lamiere della sua auto e ad affidarlo alle cure dei sanitari del 118. Il ferito è stato trasportato infine in ospedale. (News&Com)

