Draghi: Melilli (Pd), bene sua prudenza su dati Pil "C'è molto ancora da fare per abbattere differenze"

> “Fa bene il Presidente Draghi ad evitare una enfasi eccessiva sui dati, pur rassicuranti, sulla crescita del PIL italiano e a ricordarci che la ripresa è molto significativa ma è anche dovuta al fatto che l’Italia ha registrato, nella pandemia, dati peggiori di altre nazioni. Un atteggiamento che aiuta a capire come la scommessa resta quella di costruire le condizioni perché la crescita del PIL sia robusta per un periodo lungo, quando non sarà influenzata dal cosiddetto effetto rimbalzo. Perché questo accada è necessario utilizzare al meglio le risorse del PNRR e fare in modo che le scelte abbiano l’obiettivo di spingere verso l’alto i dati della nostra economia. Non è questione che riguarda tanto la velocità ma soprattutto la qualità della spesa. Così come è necessario che la stagione delle riforme incida in modo significativo sulla efficienza del nostro sistema pubblico. L’obiettivo principale resta quello di abbattere le troppe differenze che caratterizzano le diverse aree del Paese e che impediscono una crescita più robusta della nostra economia. E su questo c’è ancora molto lavoro da fare”.

> Lo dichiara il presidente della commissione Bilancio della Camera, Fabio Melilli.

Roma, 2 settembre 2021

