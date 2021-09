(AGENPARL) – Roma, 20 settembre 2021 – Le azioni statunitensi sono scese bruscamente lunedì poiché gli investitori erano preoccupati per il contagio dalla Cina.

Il Dow Jones Industrial Average è sceso di 614 punti, circa l’1,8%. L’S&P 500 è sceso dell’1,7%. Il Nasdaq Composite è sceso del 2,2%. Il Russell 2000 small cap è sceso del 2,4%.

Tutti i principali indici erano scesi di più all’inizio della giornata prima di rimbalzare nell’ultima ora di negoziazione.

Gli investitori sono preoccupati per il contagio finanziario ed economico del potenziale collasso di un gigantesco imprenditore immobiliare cinese, piuttosto che per il contagio virale del coronavirus.

Questi sono i maggiori ribassi dei principali indici in diversi mesi. Il sell-off è stato diffuso, con tutti gli 11 settori dell’S&P in rosso. Il settore energetico è sceso di un ripido 4,2%. I finanziari sono scesi del 3,3%, trascinati da un calo del 4,2% dei titoli bancari. Il settore automobilistico è sceso del 4,7 per cento.

Anche le azioni dei costruttori di case hanno visto un forte sell-off nonostante un rapporto migliore del previsto della National Home Builders Association. Le azioni di DR Horton sono scese del 4,2% dopo che la società ha affermato che le continue interruzioni della catena di approvvigionamento l’hanno costretta ad abbassare la sua guida per le vendite quest’anno. Il settore delle costruzioni in generale è sceso del 2,7 percento.

Molti a Wall Street hanno indicato il potenziale fallimento dello sviluppatore immobiliare China Evergrande Group come fonte della svendita di lunedì. L’onere del debito di Evergrande è il più grande per qualsiasi società di gestione immobiliare quotata in borsa al mondo, secondo il Wall Street Journal . L’azienda ha un patrimonio di circa 355 miliardi di dollari e impiega 200.000 lavoratori. Molti analisti affermano che non è chiaro se il governo cinese lascerà che Evergrande fallisca o agirà per sostenerlo in modo che possa continuare a pagare i suoi creditori. In alternativa, il governo cinese potrebbe consentire alla società di non pagare i pagamenti obbligazionari dovuti a investitori obbligazionari esterni, preservando la sua capacità di pagare dipendenti e creditori commerciali.

Il dittatore cinese Xi Jinping ha represso alcune delle più grandi società cinesi e degli uomini d’affari più ricchi, imponendo multe contro Alibaba e Tencent e consigliando ai leader aziendali di “rettificare da soli” la loro cattiva condotta.

“Nella sua ricerca prioritaria per la rielezione per un terzo mandato record al 20° Congresso del Partito nell’autunno 2022, il signor Xi ha apparentemente scelto di anteporre la solidificazione della propria posizione politica interna al progetto di riforma economica incompiuto della Cina”, l’ex australiano Il primo ministro Kevin Rudd ha scritto in un editoriale per il Wall Street Journal .

“Il presidente cinese non sta solo cercando di tenere a freno alcune grandi aziende tecnologiche e di altro tipo e mostrare chi è il capo in Cina”, ha riferito lunedì il Wall Street Journal . “Sta cercando di riportare indietro l’evoluzione decennale della Cina verso il capitalismo di stile occidentale e mettere il paese su una strada completamente diversa, un attento esame degli scritti del signor Xi e delle sue discussioni con i funzionari del partito e le interviste con le persone coinvolte nel processo decisionale, mostrano .”

Xi ha cercato per anni di scoraggiare la speculazione nel settore immobiliare e potrebbe vedere l’instabilità di Evergrande come un modo per portare la disciplina in una parte importante dell’economia cinese.

Ampi indici azionari sono scesi a Londra, Parigi e Germania. Il Nikkei giapponese era di mezzo punto percentuale in territorio positivo.