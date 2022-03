(AGENPARL) – ven 04 marzo 2022 DOUBLE FACE

“TUTTO”

UN MESSAGGIO CHIARO E UNA RIFLESSIONE INTIMA AL CENTRO DEL SINGOLO

Nuova uscita in casa Sorry Mom: l’artista Double Face pubblica il singolo “Tutto”.

Nel brano, l’artista classe 2000 cerca di passare un messaggio preciso: ogni scelta ha un peso.

Quel peso è solo la conseguenza della decisione e va quindi accettato insieme ad essa.

Questa riflessione nasconde un dialogo interno tra l’autore e sé stesso, che evidenzia anche lo sforzo nel dare valore a ciò che si è costruito, quando questo viene sempre screditato dagli altri.

A parere dell’autore, chi scredita lo fa per paura o per invidia.

Riccardo De Rosa, aka Double Face, è un rapper ventunenne di Bolzano.

È determinato a dare tutto per migliorare sempre di più e dimostrare così a se e agli altri ciò che è in grado di creare.

[Double Face – Tutto (official video)](https://sorrymom.us18.list-manage.com/track/click?u=7aa3bcbdadfeb16bf68c6c6cc&id=37b14d608e&e=f3004cd878)

Double Face – “Tutto”

