Sul BURL del 12 maggio 2021 è stato pubblicato il Decreto 10 maggio 2021, n. 6171, avente per oggetto “Avviso pubblico per la presentazione delle domande di Dote Scuola – Materiale didattico e formativo e per l’assegnazione delle borse di studio statali di cui al D. L.vo n. 63/2017 per l’anno scolastico 2020/21”.





A partire dal 13 maggio 2021 e sino alle ore 12.00 del 15 giugno 2021 sarà possibile presentare le domande per la Dote Scuola 2021/22 ONLINE DIRETTAMENTE SUL PORTALE DI REGIONE LOMBARDIA.