Tra Venezia e Parigi: accordi di doppia laurea tra Università Iuav di Venezia e Università francesi

Il 5 e il 6 luglio primi titoli francesi per gli studenti Iuav che hanno effettuato la mobilità nelle università di Parigi e di Reims

COMUNICATO STAMPA

Da anni l’Università Iuav di Venezia condivide esperienze di collaborazione scientifica e di mobilità Erasmus con università francesi: oggi si aggiunge a queste l’accordo per un doppio titolo di studio per un corso di studi del secondo ciclo.

Il doppio titolo (double degree) è l’esito di un corso di studio integrato che ha previsto un curriculum progettato in comune tra due università. Gli studenti che vi hanno aderito liberamente – dopo una selezione – svolgono periodi di studio di durata e contenuti definiti, alternati nelle due istituzioni accademiche.

Al termine dei corsi e dopo le prove finali, conseguono i titoli nazionali finali di entrambe le istituzioni (“doppio titolo”).

L’obiettivo della doppia laurea è permettere di acquisire un insieme di conoscenze per raggiungere un livello adeguato di progettazione sostenibile nel campo dell’architettura, della pianificazione della città e del territorio sia in Italia che in Francia.

L’Università Iuav di Venezia ha stipulato accordi di doppio titolo con l’École Nationale Supérieure d’Architecture Paris Val de Seine (titoli di laurea magistrale in Architettura e Diplome d’État d’architecte) e con l’Université de Reims Champagne-Ardenne (titoli di laurea magistrale in Pianificazione e politiche per la città, il territorio e l’ambiente e del Master en Urbanisme et aménagement).

Nel mese di luglio sono stati conferiti i primi titoli relativi a questi percorsi, ottenuti grazie all’impegno degli studenti e dei docenti delle istituzioni coinvolte, nonostante la situazione difficile di mobilità durante la pandemia e i lockdown.

Il 5 luglio a Parigi hanno ottenuto il titolo francese gli studenti Iuav che hanno effettuato la mobilità all’École Nationale Supérieure d’Architecture Paris Val de Seine: Elena Zilli, Filippo Lunardelli, Giacomo Martinis, Sarah Anita Abundes Fuentes.

Il 6 luglio in video conferenza hanno ottenuto il titolo francese Michele Cammareri, studente Iuav che ha effettuato la mobilità a Reims, e Bithe Lisa Klara, studentessa francese in mobilità allo Iuav; entrambi conseguiranno il titolo italiano in autunno.

Hanno partecipato alla commissione di laurea docenti di entrambi gli atenei: a Parigi il rettore Alberto Ferlenga con il prof. Pierantonio Val per Iuav e il prof. Donato Severo per Val de Seine; nella commissione di Reims il prof. Denis Maragno per Iuav e il prof. Jon Marco Church per l’ateneo della Marna.

Il 7 luglio è previsto inoltre un incontro dei neolaureati Iuav parigini con Pascale Caux, responsabile dei progetti internazionali della Camera di commercio e industria regionale di Parigi Ile-de-France.

L’incontro è reso possibile grazie alla collaborazione tra Iuav ed Eurosportello Veneto, con l’obiettivo di sviluppare le idee imprenditoriali dei neolaureati che potrebbero maturare proseguendo l’esperienza all’estero con il programma Erasmus per Giovani Imprenditori.

Con queste nuove iniziative per il doppio titolo Iuav offre ai propri studenti contesti di apprendimento allargati e innovativi, arricchendo la loro occupabilità e mobilità in un mondo del lavoro sempre più globale, attraverso una formazione universitaria di qualità. Ma non solo. Nell’attuale contesto della globalizzazione in Francia e in Italia, che è anche quello delle migrazioni e della crescente urbanizzazione, la conservazione delle identità culturali, la promozione del dialogo interculturale e la sostenibilità sono sfide che gli studenti – futuri professionisti e cittadini di domani – devono essere in grado di affrontare.

La formazione è l’unico strumento che permette di acquisire competenze interculturali che consentono di convivere con – e non nonostante – le differenze culturali.

