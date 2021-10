(AGENPARL) – mar 12 ottobre 2021 DOPPIO CONVEGNO AD ALASSIO IL 12 E 13 OTTOBRE CON PATROCINIO USSI E CREDITI ODG

SABATO 16 OTTOBRE IL PRINCIPE ALBERTO DI MONACO PRESENZIERÀ ALLE

FINALI DEL MONDIALE FEMMINILE & SENIOR DI BOCCE

Il Gruppo Ligure Giornalisti Sportivi patrocina due importanti

Convegni organizzati ad Alassio in occasione del Mondiale Femminile &

Senior di bocce, specialità volo.

I due eventi sono accreditati presso Odg su piattaforma Sigef con

trasmissione in streaming. Illustri i relatori (esperti, addetti ai

lavori, campioni e tecnici) che parteciperanno alle due giornate di

laassio.

Entrambi i convegni saranno trasmessi in diretta streaming, con link

dal sito www.alassio2021.com.

Per poter usufruire dei crediti è necessario registrarsi sulla

piattaforma Sigef ai seguenti link

LO SPORT UN MARE DI DONNE

Martedì 12 ottobre ore 16:30

https://sigef-odg.lansystems.it/Sigefodg/dettagliocorso/21336

ALLENARE: UN’ARTE ANCHE FEMMINILE

Mercoledì 13 ottobre ore 9:00

https://sigef-odg.lansystems.it/Sigefodg/dettagliocorso/21337

Il Mondiale di Bocce e i due Convegni sono stati presentati a Roma,

presso il Salone d’Onore del Coni. Ecco l’approfondimento.

IL MONDIALE FEMMINILE & SENIOR DI BOCCE

Il Salone d’Onore del Coni ha ospitato la conferenza stampa del

prestigioso evento in programma la prossima settimana ad Alassio. In

rappresentanza dell’organizzazione locale erano presenti il

vicesindaco di Alassio, Angelo Galtieri, e il presidente del Colba,

Carlo Bresciano. La cerimonia d’inaugurazione si svolgerà nella serata

di martedì 12. Per la giornata di sabato 16, quella in cui saranno

assegnati gli otto titoli iridati, è annunciata la visita del

principe Alberto II di Monaco. Previsti anche due convegni sul ruolo

della donna nello sport.

Al memorabile 2021 dello sport italiano intendono contribuire anche

gli azzurri delle bocce. Dopo il buon bottino (2 ori, 4 argenti e 2

bronzi su 10 prove in programma) del Mondiale Giovanile (con una prova

Senior) di metà settembre a Martigues (Francia), l’occasione si

presenta ad Alassio, da lunedì 11 a sabato 16 ottobre, con il Mondiale

Femminile & Senior della specialità Volo, presentato ufficialmente

ieri a Roma, nella suggestiva location del Salone d’Onore del Coni,

alla presenza del presidente del Coni stesso, Giovanni Malagò, del

presidente della Federbocce, Marco Giunio De Sanctis, e di altre

numerose autorità, tra cui il vicesindaco di Alassio, Angelo Galtieri,

e il presidente del Colba, Carlo Bresciano. In sala anche l’azzurra

Caterina Venturini, friulana, campionessa mondiale in carica

nell’individuale e testimonial di Alassio 2021.

“Il Coni sovrintende 387 discipline sportive – ha affermato il

presidente del CONI, Giovanni Malagò – Un mondo, il nostro, in

continua evoluzione, poiché all’orizzonte si affacciano sempre nuove

discipline, che col tempo e col lavoro possono entrare nel novero di

quelle riconosciute dal Cio e, dunque, dal Coni. A seguito dell’onda

degli Europei e grazie alle Olimpiadi e Paralimpiadi, dopo l’estate,

si è allargato l’interesse verso diversi sport. Le continue vittorie

azzurre, infatti, suscitano l’interesse e la curiosità degli organi di

informazione e delle persone. Le bocce, di diritto, fanno parte di

tutto questo variegato sistema per numeri, storia, tradizione e

risultati sportivi. Un Mondiale porta dietro di sé un sistema di

comunicazione che, spesso, genera l’effetto emulazione per la crescita

di quella specifica disciplina. Lo sport delle bocce ha un futuro

roseo, grazie al dinamismo della Fib e alla mentalità imprenditoriale

di gestire i grandi eventi”.

Il Mondiale Femminile & Senior di Alassio avrà luogo presso il

Palasport Ravizza, trasformato ancora una volta in un grande

bocciodromo (ingresso libero, con green pass o equivalente, capienza

al 60%). Per la rassegna iridata in rosa si tratta dell’undicesima

edizione, la terza in Italia dopo Saluzzo (Cn) nel 2002 e Bevagna (Pg)

nel 2009. I I Paesi iscritto sono 32; Algeria, Argentina, Belgio,

Bosnia ed Erzegovina, Brasile, Cile, Croazia, Egitto, Estonia,

Francia, Germania, Giappone, Italia, Libano, Lussemburgo, Marocco,

Monaco, Montenegro, Nigeria, Olanda, Pakistan, Russia (i cui atleti

gareggeranno sotto la sigla di Team Fib per via della sanzione

comminata dal Cio), Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Stati Uniti,

Sudan, Svizzera, Tunisia, Turchia e Ungheria. Egitto e Sudan

probabilmente non saranno presenti per problemi di visto.

Otto i titoli in palio: cinque prove per il settore femminile

(individuale, tiro di precisione, tiro progressivo, coppia e

staffetta), la grande novità della coppia mista e due prove riservate

agli uomini, vale a dire l’individuale e la coppia.

La giornata di lunedì, dedicata alla prova-campi e ai sorteggi,

servirà per scaldare i motori. Da martedì 12 si entrerà nel vivo della

competizione, con la disputa delle fasi eliminatorie. Nella serata del

12 si terrà la cerimonia ufficiale di inaugurazione, nel corso della

quale saranno proiettati anche interessanti ed inediti filmati

riguardanti lo sport bocce (tra cui un eccezionale restauro di

immagini sulle bocce dei Fratelli Lumière, risalenti al 1896) e

imprese sportive al femminile. Nell’occasione saranno celebrate due

società bocciofile che di recente hanno superato il traguardo dei 100

anni dalla loro costituzione: l’emiliana Bocciofila Centese di Cento

(Fe) e la ligure Bocciofila Savonese di Savona. Quest’ultima sarà

reduce da Milano, dove nella stessa mattinata riceverà il Collare

d’Oro, massima onorificenza del Coni per una società sportiva.

La giornata-clou sarà quella di sabato 16, quando avranno luogo tutte

le finali. Alle tre in calendario nella mattina (ore 10 coppie

maschili e femminili, ore 12 staffetta femminile) presenzierà anche il

Principe Alberto II di Monaco, come noto grande sportivo e

appassionato di bocce. Sarà egli stesso a consegnare che la Coppa che

dal 1975, anno di istituzione del Mondiale maschile, è intitolata al

Principe di Monaco, e che per la prima volta andrà anche alle

vincitrici della prova femminile.

Questi gli orari delle altre finali: ore 14 individuale femminile e

maschile, ore 16 tiro di precisione femminile, ore 16.45 coppie miste,

ore 18.45 tiro progressivo femminile.

Per la giornata conclusiva ad Alassio saranno presenti anche le

telecamere di Rai Sport, con collegamento in diretta previsto dalle

ore 16 alle 18. L’intera manifestazione sarà trasmessa in diretta

streaming. L’emittente transalpina Sport en France trasmetterà in

differita le otto finali.

Gli otto convocati azzurri sono Valentina Basei, Francesca Carlini,

Marika Depetris, Serena Traversa e Caterina Venturini (campionessa

iridata uscente nell’individuale e selezionata quale testimonial

dell’evento), Luigi Grattapaglia, Matteo Mana (grande protagonista del

Mondiale Under 23 di due anni fa ad Alassio) e Simone Nari. Lo staff è

completato dal capo delegazione Moreno Rosati, vicepresidente vicario

della Fib, dai tecnici Enrico Birolo, Piero Amerio e Carlo Pastre, dal

preparatore atletico Dario Campana e dal fisioterapista Mario

Castello.

Tra le iniziative collaterali in cartellone nei giorni del Mondiale

spiccano due convegni dedicati al ruolo della donna nello sport.

L’auditorium dell’Istituto Don Bosco di Alassio (posti su

prenotazione, la platea che tornerà interamente disponibile per via

delle nuove norme) nel pomeriggio di martedì 12 (ore 17) ospiterà

quello dal titolo “Lo sport: un mare di donne”, mentre il titolo di

quello di mercoledì 13 (ore 9) è “Allenare. Un’arte anche femminile”.

Tra le autorità che porteranno i saluti ci sarà anche Silvia Salis,

genovese, vicepresidente vicaria del Coni. Tra i relatori, atleti ed

allenatori di fama internazionale, giornalisti ed esperti di grande

prestigio, quali Martina Caironi, Caterina Pesce, Elisa Luccarini,

Gabriella Paruzzi, Milena Bertolini, Benedetta Molaioli, Patrizia

Giallombardo, Marco Mencarelli, Ivo Ferriani, Franco Ascani, Pasquale

Bellotti, Andrea Lucchetta (nel ruolo di moderatore). Entrambi gli

appuntamenti, accreditati dall’Ordine dei Giornalisti e

dall’Università di Genova, saranno fruibili in diretta streaming

