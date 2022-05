(AGENPARL) – sab 14 maggio 2022 Tel. 0522/590211

Oggetto: comunicato stampa

Dopo due anni torna il progetto per l’ospitalità estiva

dei piccoli sahrawi

Appello alle famiglie interessate ad accoglierli

Martedì 14 maggio, alle 20.30, l’incontro di presentazione dell’iniziativa “Jaima

Tenda 2022”

ALBINEA (14 maggio 2022) – Dal 2002 il Comune di Albinea è in prima linea

nell’aiuto al popolo sahrawi. Uno dei momenti principali di questo sostegno

avviene in estate, quando un gruppo di bambini provenienti dal Sahara

Occidentale viene ospitata per le vacanze estive sul territorio comunale.

Stiamo parlando del progetto “Jaima Tenda 2022”, che riparte dopo due anni di

stop a causa della pandemia. L’amministrazione, insieme all’associazione Jaima

sahrawi di Reggio, sta quindi cercando famiglie che vogliano ospitare questi

bambini per tre settimane nel mese di luglio.

Martedì 14 maggio, alle 20.30, nella sala consiliare del Comune, si terrà

l’incontro di presentazione del progetto che prevede l’accoglienza di bambini

costretti nei campi profughi, a causa del conflitto nel Sahara Occidentale. I

piccoli hanno una età compresa tra gli 8 e i 12 anni e sono accompagnati da un

adulto del loro paese.

Il soggiorno non è una semplice vacanza, ma consente loro di vivere

esperienze e opportunità importanti, altrimenti precluse dalla difficile vita nei

campi dei rifugiati e cioè un tempo di alimentazione ricca e varia; la possibilità

di sottoporsi a controlli medici e la possibilità di vivere relazioni significative e

un reciproco scambio di identità come valore di crescita personale. Durante la

permanenza in famiglia i bambini saranno inseriti nei campi gioco estivi

comunali per favorire l’incontro e la conoscenza con coetanei locali.

Marco Barbieri

