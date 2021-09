(AGENPARL) – ven 03 settembre 2021 Ufficio Stampa Gruppo Partito Democratico

Donne: Pezzopane (Pd), agenda globale per il cambiamento

“La condizione delle donne nel nostro Paese è ancora in chiaroscuro. Diritti conquistati tanti ma ancora molto da fare in termini legislativi, di risorse, di libertà. Serve una agenda globale, la pandemia ha reso evidenti le ferite che il processo incompleto di emancipazione ha lasciato aperte: più donne hanno perso il lavoro, più donne hanno subito violenze in famiglia. Per questo ci siamo battute per un Pnrr che fosse attraversato dalla differenza di genere. Siamo pronte alla sfida. Ne parliamo insieme sabato 4 settembre alla Festa dell’Unità di Bologna, in un dibattito dal titolo ‘L’agenda globale delle donne’. Le cose da fare sono tante, c’è un mondo intero da cambiare, non solo per non tornare indietro e per difendere i tanti diritti conquistati, ma perché vogliamo contribuire ad un vero cambiamento che abbia le donne al centro, per noi e per le giovani generazioni. “

Lo dichiara Stefania Pezzopane, della Presidenza del Gruppo Pd alla Camera, e componente dell’Esecutivo nazionale della Conferenza delle Democratiche.

Roma, 3 settembre 2021

