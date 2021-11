(AGENPARL) – lun 15 novembre 2021

giovedì 18 novembre | ore 17.30 – 19.00

Laboratorio aperto Ferrara

Ex Teatro Verdi

Via Castelnuovo, 10



Gli attuali meccanismi di raccolta, analisi e

rielaborazione dei dati sono orientati da approcci

“a misura d’uomo” che penalizzano pesantemente

le donne in termini di diritti e opportunità.



, esperta internazionale di policy

discute con l’Assessora regionale



delle distorsioni alla base di tali processi e

delle azioni necessarie per arrivare a logiche

di produzione e trattamento dei dati ispirate

www.digitale.regione.emilia-romagna.it

Assessore alle Politiche Giovanili, Cooperazione

Internazionale, Servizi Informatici del Comune

di Ferrara

Senior Gender Expert presso la Fondazione

Giacomo Brodolini

A partire dalle 18.30, gli iscritti in presenza possono

partecipare anche all’evento

