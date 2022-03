(AGENPARL) – gio 10 marzo 2022 DONNE, DRAGO (FDI): OCCORRE FEMMINILIZZARE LA POLITICA

“Come affermava San Giovanni Paolo II nell’ enciclica Mulieris Dignitatem, ‘occorre femminilizzare la politica’”.

E’ quanto ha dichiarato la senatrice di Fratelli d’Italia Tiziana Drago, membro della commissione lavoro e affari sociali, nel suo intervento al convegno al Senato “Donne, politica e potere”.

“Quando ho iniziato giovanissima ad impegnarmi nel sociale a Catania – sottolinea Drago – ho subito dedicato la mia attività ai problemi della famiglia in associazioni e come Presidente del Forum delle associazioni familiari di Catania. In quel contesto ho compreso la necessità che il ruolo che la donna deve esercitare è quello di poter creare le condizioni perché sia agli uomini che alle donne siano assicurati diritti, più che rivendicati. E questo significa saper offrire, soprattutto alle giovani coppie, tante opportunità nell’ambito delle quali poter scegliere ciò che è più consono alla propria vita familiare”.

“Si tratta insomma – conclude Drago – di creare gli strumenti affinché si possa raggiungere la parità tra uomo e donna, ed in questo il congedo parentale, per il quale mi batto da tempo in prima persona, rappresenta senza dubbio un importante punto di partenza”.

________________________